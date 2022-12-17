Никакого меха и шапок с декором: главные зимние антитренды 2023 года (фото)

Немедленно отказывайтесь от таких вещей, чтобы не выглядеть старомодно

Прежде чем собирать зимний гардероб, нужно ознакомиться со всеми трендами, и что немало важно антитрендами нового сезона. Что не стоит надевать холодными зимними днями в 2023 году — рассказываем далее.

Стилист Ольга Льдокова в своем модном блоге в Инстаграм поделилась небольшой подборкой вещей, которые стоит убрать из своего гардероба на 2023 год. В таких вещах вы будете выглядеть старомодно и безвкусно. Избавляйтесь от них без угрызений совести.

Антитренды зимы 2023

объемные эко-шубы — обратите внимание на более элегантные модели.

шапки бини крупной вязки — лучше выбрать более универсальный вариант.

шапки с декором — любой излишний декор, логотипы или помпоны выглядят неуместно.

тонкий трикотаж навыпуск — их лучше заправлять, ведь они сильно обтягивают силуэт.

сапоги гармошкой — если она естественна, то вопросов нет, а вот варианты со специальными складками носить не стоит.

короткий шарф — никаких коротких длин в этом сезоне.

маленькие сумочки — с большой верхней одеждой смотрятся несоразмерно.

мех на капюшоне, карманах, обуви — лучше отстегнуть, если есть возможность.

тонкие прозрачные колготки с зимней одеждой. Лучше надевайте только плотные – и тепло и более уместно к шубам, дубленкам, пуховикам.

сумки с тонкими ремешками будут смотреться неуместно с объемной зимней одеждой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи должны быть в зимнем гардеробе у модниц в этом сезоне. А также мы писали, какая обувь в моде зимой 2022-2023 и как выбрать стильную и многофункциональную пару.