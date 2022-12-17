Никакого меха и шапок с декором: главные зимние антитренды 2023 года (фото)
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Немедленно отказывайтесь от таких вещей, чтобы не выглядеть старомодно
Прежде чем собирать зимний гардероб, нужно ознакомиться со всеми трендами, и что немало важно антитрендами нового сезона. Что не стоит надевать холодными зимними днями в 2023 году — рассказываем далее.
Стилист Ольга Льдокова в своем модном блоге в Инстаграм поделилась небольшой подборкой вещей, которые стоит убрать из своего гардероба на 2023 год. В таких вещах вы будете выглядеть старомодно и безвкусно. Избавляйтесь от них без угрызений совести.
Антитренды зимы 2023
- объемные эко-шубы — обратите внимание на более элегантные модели.
- шапки бини крупной вязки — лучше выбрать более универсальный вариант.
- шапки с декором — любой излишний декор, логотипы или помпоны выглядят неуместно.
- тонкий трикотаж навыпуск — их лучше заправлять, ведь они сильно обтягивают силуэт.
- сапоги гармошкой — если она естественна, то вопросов нет, а вот варианты со специальными складками носить не стоит.
- короткий шарф — никаких коротких длин в этом сезоне.
- маленькие сумочки — с большой верхней одеждой смотрятся несоразмерно.
- мех на капюшоне, карманах, обуви — лучше отстегнуть, если есть возможность.
- тонкие прозрачные колготки с зимней одеждой. Лучше надевайте только плотные – и тепло и более уместно к шубам, дубленкам, пуховикам.
- сумки с тонкими ремешками будут смотреться неуместно с объемной зимней одеждой.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи должны быть в зимнем гардеробе у модниц в этом сезоне. А также мы писали, какая обувь в моде зимой 2022-2023 и как выбрать стильную и многофункциональную пару.