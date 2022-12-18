Не вздумайте надевать в новогоднюю ночь! Семь праздничных платьев, которые вас старят (фото)

В этих образах будете выглядеть неактуально

Новый год — это праздник в вечерних нарядах. А еще, вечерное платье очень трудно выбрать. В магазинах всего полно. Но это все часто попахивает нафталином.

Если вы еще не купили себе наряд, все откладываете на последнюю минуту, стилист Татьяна Белявина рассказала об антитрендах праздничных платьев, чтобы не прикупить себе что-нибудь такого устаревшего.

ПРОЗРАЧНЫЕ РУКАВА

В моде, но этот тренд дизайнеры могут интерпретировать по-разному. Если рукава из гипюра, а в платье много других деталей, например, бантики, оборки и прочие прелести, то проходим мимо. Чем лаконичнее, тем лучше.

БАХРОМА

Может быть везде, но не стоит уподобляться занавеске. На фото ниже, в образах бахрома есть, но не по всему платью.

БЛЕСК

Бьет все рекорды который год. Обращаем внимание на плотность ткани, плотное прилегание подчеркнет все особенности фигуры. Длина рукавов и самого платья тоже имеет значение, только блеск не означает, что вы в тренде.

ГИПЮР

Это боль. Так любят его наши женщины, и столько антистильных вариантов, что хорошие практически не найти. Не рискуйте. Не умеете выбирать актуальный вариант с гипюром, лучше используйте блеск или комбинированные варианты.

ГИПЮРОВЫЕ ВСТАВКИ

То же самое, что и гипюр. Избегаем. Берите интересным кроем, а не интересненькими вставками.

ПРИНТ

Гепард, конечно, в моде, но если он натуральный, то вызывает ненужные ассоциации. Выбирайте стилизованный. Вышивка, цветы — очень легко промахнуться, если вы не специалист.

BABY DOLL

Baby doll, подол разной длины — не самые лучшие варианты. Обратите внимание на современные вырезы и рукава.

Напомним, что при выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.