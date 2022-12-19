Как носить черный цвет, чтобы не выглядеть мрачно: четыре важных правила (фото)

С черным можно создать очень стильные образы

В этом зимнем сезоне в моде не только цвет 2023 года Viva Magenta, актуальными остаются и другие оттенки базового гардероба на холодный сезон. Весьма универсальным считается черный цвет, но иногда он может сделать образ слишком мрачным. Так что стоит помнить о нескольких стилистических нюансах.

О правилах, которые помогут создать стильный образ с черным цветом, рассказывает модный блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Стилисты отмечают, что total black аутфиты не всегда играют вам не руку. А мнение о том, что черный идет всем и ко всему, может быть ошибочно.

По словам стилистов, черный имеет способность акцентировать внимание на портретной зоне, что иногда может подчеркнуть то, что мы так усердно хотим скрыть (темные круги и неровности тона кожи). Есть небольшие стилистические правила, чтобы носить черный со вкусом:

Черный далее от портретной зоны. При выборе плечевого изделия старайтесь "отодвинуть" черный от лица. Хорошая идея — V-вырез.

Фактуры и ткани. Полупрозрачные и блестящие фактуры оказывают гораздо более мягкое влияние на тени лица.

Белая полоска спасет образ. Белая футболка под черный свитер – идеальная формула, освежающая лицо.

Свитер на плече. Для того, чтобы нивелировать эффект черного, достаточно накинуть свитер на плечи (цвет свитера должен быть в оттенке, который вам подходит). Такого же эффекта можно достигнуть накинув платок.

Платок перенесет акцент

Черный может выглядеть по-разному

При составлении образа с черным нужно помнить о портретной зоне

Добавляйте светлые тона

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