Украшения, которые сделают стильным даже самый простой новогодний образ (фото)

Названы тренды украшений которые превратят вас в самую стильную даму в новогоднюю ночь

Украшения не важны. Многие делают акцент на одежде или обуви, думая, что украшения не играют никакой роли в образе. Но это не так. Если не хотите разозлить символа 2023 года — Водяного Кролика, нужно знать, в каких украшениях нельзя встречать этот Новый год.

Неактуальные украшения испортят любой образ, отмечает стилист Ирина Катыхина. В то время как актуальные — способны сделать стильным даже самый простой аутфит.

Жемчуг

Кристаллы

Цветы

Массивные украшения

Крупные браслеты

Многослойность

Чокеры

Ранее стилисты рассказали, какие брюки особенны актуальны для праздничных образов. Их можно с уверенностью назвать нарядными.

Также мы писали, что о новогоднем наряде нужно позаботиться уже сейчас. Ранее была представлена подборка стильных, новогодних образов на разный бюджет и на любой вкус.

Напомним, что при выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.