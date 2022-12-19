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Украшения, которые сделают стильным даже самый простой новогодний образ (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Модные украшения на Новый год-2023 - как выглядеть стильно Новость обновлена 19 декабря 2022, 11:29
Модные украшения на Новый год-2023 - как выглядеть стильно. Фото freepik.com

Названы тренды украшений которые превратят вас в самую стильную даму в новогоднюю ночь

Украшения не важны. Многие делают акцент на одежде или обуви, думая, что украшения не играют никакой роли в образе. Но это не так. Если не хотите разозлить символа 2023 года — Водяного Кролика, нужно знать, в каких украшениях нельзя встречать этот Новый год.

Неактуальные украшения испортят любой образ, отмечает стилист Ирина Катыхина. В то время как актуальные — способны сделать стильным даже самый простой аутфит.

Жемчуг

Жемчуг

Кристаллы

Кристаллы

Цветы

Цветы

Массивные украшения

Массивные украшения

Крупные браслеты

Крупные браслеты

Многослойность

Многослойность украшений

Чокеры

Чокеры

Ранее стилисты рассказали, какие брюки особенны актуальны для праздничных образов. Их можно с уверенностью назвать нарядными.

Также мы писали, что о новогоднем наряде нужно позаботиться уже сейчас. Ранее была представлена подборка стильных, новогодних образов на разный бюджет и на любой вкус.

Напомним, что при выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.

Теги:
#Мода #Украшения #Новый год