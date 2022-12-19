И тепло, и красиво: как носить супермодную этой зимой винтажную шубу (фото)

Винтажная шуба добавит вашему зимнему гардеробу изюминку

Если вы любите натуральный мех, но переживаете за экологичность, то тенденция к апсайклингу – повторному использованию – набирает все больше оборотов в модных кругах и решает этот вопрос. Именно винтажная шуба – один из главных трендов зимы 2022-2023.

Как пишет стилистка Эльвира в модном блоге mooneliya в Instagram, шубы из искусственного меха заменили натуральные и прочно заняли свои позиции в модной индустрии. Однако в новом сезоне обрели новую волну актуальности модные некогда шубы. Возможно, трендовая "новинка" висит в шкафу вашей мамы.

По словам стилистки, практически все дизайнеры отказались от использования натурального меха в своих коллекциях. В масс-маркетах представлен широчайший выбор искусственных шуб всевозможных фасонов и расцветок.

"Искусственный мех — это, конечно, гуманная альтернатива натуральному. Теперь не приходится убивать животных ради создания меховых изделий. Но… искусственный мех не так уж и безвреден для нашей экологии. Он будет разлагаться столетиями, выделяя микропластик. А переработать синтетику очень сложно", — поясняет стилистка.

Но в модной индустрии нашли выход: в моду вошли винтажные шубы из натурального меха. Речь идет о шубах б/у, которые были в гардеробе наших мам и бабушек. Кроме того, подобные вещи можно поискать на ресейл-платформах, в винтажных магазинах или секонд хендах.

Выглядит винтажная шуба потрясающе и отлично согревает в мороз. Благодаря другим актуальным вещам и обуви лук не будет устаревшим.

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