Обувные тренды 2023: какие сапоги, кроссовки и туфли будут на пике моды в новом году (фото)
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Некоторые тренды уже хорошо знакомы, а кое-какие фасоны представлены впервые
В отличие от тенденций в одежде, фасоны обуви остаются более неизменными с годами, и хорошая пара обуви прослужит вам гораздо дольше, чем ультратрендовое платье. Однако в каждой категории, будь то сапоги или кроссовки, можно выделить отдельные стили и тенденции.
О том, какая обувь будет на пике трендов в 2023 году, пишет stylecaster. Модницы уже сейчас могут присмотреться как минимум к восьми актуальным парам обуви, начиная от популярных благодаря Белле Хадид кроссовок и заканчивая возвращением в моду высоких сапог на шпильке.
Туфли Mary Janes вернулись в обувные тренды. Хотя когда-то этот стиль ассоциировался только с ультра-опрятной модой и школьной формой. Учитывая, что стиль преппи обрел новое дыхание, но такие балетки находятся в центре внимания коллекций 2023 года.
Ботинки на платформе уже много лет популярны, но новая тенденция — сапоги на узком каблуке. В 2023 году элегантные черные кожаные сапоги на шпильке могут войти в список обувных must have.
Балетки ворвались на модную сцену этой осенью и останутся актуальными в новом году. Важно помнить, что их не нужно стилизовать буквально. Балетки отлично смотрятся с мешковатыми брюками карго или джинсами, а также с курткой-бомбером.
Футбольные кроссовки – топовый тренд, вам не обязательно носить эту обувь на занятия спортом, она идеально подходит для повседневного неспортивного использования.
Металлик также задерживаться в топе тенденций новых сезонов. Особенно эффектно выглядят образы с высокими сапогами серебристого оттенка, к слову, достаточно универсального.
Спортивный стиль доминирует, если говорить об обувных трендах. Так, в моду вошли кроссовки для бега, идеальны для тех, кто ценит комфорт.
Дизайнерский резиновые сапоги – еще один будущий тренд, призванный сделать следование трендам более практичным.
Необычные каблуки – самый смелый тренд следующего года. Такая яркая обувь, к слову, может дополнить и праздничный образ на Новый год 2023.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный модельер Андре Тан назвал самые стильные сапоги для этой зимы.