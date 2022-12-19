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Обувные тренды 2023: какие сапоги, кроссовки и туфли будут на пике моды в новом году (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Обувь – важнейшая часть образа
Обувь – важнейшая часть образа. Фото pinterest.com

Некоторые тренды уже хорошо знакомы, а кое-какие фасоны представлены впервые

В отличие от тенденций в одежде, фасоны обуви остаются более неизменными с годами, и хорошая пара обуви прослужит вам гораздо дольше, чем ультратрендовое платье. Однако в каждой категории, будь то сапоги или кроссовки, можно выделить отдельные стили и тенденции.

О том, какая обувь будет на пике трендов в 2023 году, пишет stylecaster. Модницы уже сейчас могут присмотреться как минимум к восьми актуальным парам обуви, начиная от популярных благодаря Белле Хадид кроссовок и заканчивая возвращением в моду высоких сапог на шпильке.

Туфли Mary Janes вернулись в обувные тренды. Хотя когда-то этот стиль ассоциировался только с ультра-опрятной модой и школьной формой. Учитывая, что стиль преппи обрел новое дыхание, но такие балетки находятся в центре внимания коллекций 2023 года.

Туфли Mary Janes
Туфли Mary Janes остаются в моде

Ботинки на платформе уже много лет популярны, но новая тенденция — сапоги на узком каблуке. В 2023 году элегантные черные кожаные сапоги на шпильке могут войти в список обувных must have.

Сапоги на шпильке
Шпилька возвращается

Балетки ворвались на модную сцену этой осенью и останутся актуальными в новом году. Важно помнить, что их не нужно стилизовать буквально. Балетки отлично смотрятся с мешковатыми брюками карго или джинсами, а также с курткой-бомбером.

Образы с балетками
Балетки - очень удобная обувь

Футбольные кроссовки – топовый тренд, вам не обязательно носить эту обувь на занятия спортом, она идеально подходит для повседневного неспортивного использования.

Образы с футбольными кроссовками
Кроссовки - самая универсальная обувь

Металлик также задерживаться в топе тенденций новых сезонов. Особенно эффектно выглядят образы с высокими сапогами серебристого оттенка, к слову, достаточно универсального.

Сапоги серебристого цвета
Блеск - один из будущих трендов

Спортивный стиль доминирует, если говорить об обувных трендах. Так, в моду вошли кроссовки для бега, идеальны для тех, кто ценит комфорт.

Стильные образы с кроссовками
Отличная пара кроссовок на любую погоду

Дизайнерский резиновые сапоги – еще один будущий тренд, призванный сделать следование трендам более практичным.

Дизайнерские резиновые сапоги
Дизайнеры начали создавать эксклюзивные резиновые сапоги

Необычные каблуки – самый смелый тренд следующего года. Такая яркая обувь, к слову, может дополнить и праздничный образ на Новый год 2023.

Туфли на необычном каблуке
Туфли для самых ярких личностей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный модельер Андре Тан назвал самые стильные сапоги для этой зимы.

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