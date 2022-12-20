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Каскад как у Дженнифер Энистон и не только: стрижки, которые вернулись в тренды (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Прическа Дженнифер Энистон снова на пике популярности Новость обновлена 20 декабря 2022, 07:51
Прическа Дженнифер Энистон снова на пике популярности. Фото uhd.name

Рассказываем о бьюти-трендах, которые снова вернулись в мир моды

Модные тенденции обновляются каждый сезон. Если одна стрижка была в моде, например, осенью, то зимой в трендах занимает место другая модель, которая может вернуться в моду из прошлых лет. Такие себе "камбэки". Даже новогодние укладки меняются из года в год, но сейчас не о них.

Стилист Екатерина назвала самые стильные женские прически, стрижки и укладки, которые точно актуальны уже сейчас и продолжат такими быть в начале 2023 года. Возьмите на вооружение, чтобы следующий поход к парикмахеру был очень удачным.

Каскад как из 90-х

Каскад как из 90-х

Медный оттенок

Медный оттенок

Небрежный пучок

Небрежный пучок

Короткие, слегка взъерошенные волосы

Короткие, слегка взъерошенные волосы

Эффект мокрых волос (убраны за плечи)

Эффект мокрых волос (убраны за плечи)

Распущенные волосы с двумя тонкими косичками

Распущенные волосы с двумя тонкими косичками

Косой пробор и заколка

Косой пробор и заколка

Х/б повязка

Х/б повязка

Ранее стилисты рассказали, какие женские кардиганы будут актуальными в 2023 году. Они идеально подходят в качестве верхнего слоя к повседневным образам.

Теги:
#Мода #Прически #Дженнифер Энистон #Тренды #Стрижки