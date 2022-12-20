В чем стильно и модно встретить Новый 2023 год: топ-5 новогодних трендов (фото)

Стильные наряды, которые сделают из вас королеву новогодней ночи

Новогодние праздники уже "наступают", а вы еще не определились со своим праздничным нарядом? Не можете выбрать, ведь не знаете, что в тренде? Спешим вам на помощь и рассказываем, в чем же стильно встретить Новый 2023 год. Также сразу напомним, что при выборе новогоднего наряда следует помнить и про антитренды, которые могут напрочь испортить ваш праздничный образ.

Стилист Майя Моржаретто на своей странице в Инстаграм, где она ведет свой блог о моде, поделилась подборкой самых стильных и актуальных трендов новогодних нарядов. В таких образах вы будете неотразимой.

В чем встречать Новый год: топ-5 новогодних трендов

Блеск и пайетки. Самый очевидный тренд — так сказать, новогодняя классика. Наряды в пайетках мгновенно создадут праздничное настроение. Выбирайте модели лаконичного кроя.

Перья. Отделка перьями или отдельный предмет полностью оформленный этим декором (топ, юбка, платье) — один из самых острых трендов нового сезона. Такие образы выглядят нарядно и богемно.

Бахрома. Бахрома в этом сезоне везде — на одежде, на сумках и бижутерии. Особенно она эффектно смотрится в вечерних образах.

Прозрачности и сетка. Тут все просто: чем прозрачнее — тем лучше. Нижний слой под нарядом может зависть от смелости девушки и случая, начиная от красивого нижнего белья до платья (топа) на тонких бретелях.

Прорези в неожиданных местах. Их еще называют "Пикабу". Это декоративные прорези в ткани. Сейчас они могут быть везде: на груди, по бокам на талии, животе и т д. Выглядит очень пикантно.

Ранее стилисты рассказали, какие брюки особенны актуальны для праздничных образов. Их можно с уверенностью назвать нарядными.

Также мы писали, что о новогоднем наряде нужно позаботиться уже сейчас. Ранее была представлена подборка стильных, новогодних образов на разный бюджет и на любой вкус.