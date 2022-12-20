Топ-10 утонченных праздничных платьев: идеально подойдут на Новый год и не только (фото)

Нет лучшего варианта наряда для девушки, чем стильное платье

В период праздников часто нужно бывать в гостях, посещать корпоративы, благотворительные ужины или торжественные вечера. Чтобы всегда выглядеть на высоте, стоит продумать свой праздничный образ. Вы можете выбрать лишь одно платье, в котором встретите Новый год 2023, а затем будете выходить в свет в другое время года.

Платье – праздничный и нарядный вариант, который идеален для праздничных событий. В тренде не только пайетки и блеск, можно выбрать изысканный шелк или атлас или же отдать предпочтение тонкому трикотажу, пишет popsugar.

Когда вы не уверены, какой дресс-код или атмосфера будет на вечеринке, наличие вневременного и элегантного вечернего платья в вашем распоряжении может помочь устранить необходимость в панических покупках и послужит инвестиционной частью вашего гардероба на долгие годы. Лучшие вечерние платья бывают разных фасонов и длин: от роскошных платьев в пол до бюджетных вечерних платьев. Можно выбрать однотонный оттенок, который подчеркнет цвет кожи, или же нарядиться в принт.

Праздничная мода не ограничивает нас в выборе тканей. Присмотритесь к шифону или шелку. Более практичный вариантом будет фасон а-ля платье-водолазка.

Макси длина сейчас в тренде

Шелк и атлас отлично подойдут для праздничного образа

Можно выбрать платье, которое можно носить и после праздников

Если же вам есть куда носить роскошные образы, то в новогодние праздники можно позволить себе выглядеть как принцесса, а то и королева. Выбирайте как лаконичные, но яркие силуэты, так и блестящие фактуры.

Принт или однотонность - ваш выбор

Образы для действительно особых случаев

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе образа на Новый год 2023 нужно помнить не только о модных тенденциях. Важно не выбрать платье, которое вас состарит.