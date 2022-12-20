Топ-10 утонченных праздничных платьев: идеально подойдут на Новый год и не только (фото)
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Нет лучшего варианта наряда для девушки, чем стильное платье
В период праздников часто нужно бывать в гостях, посещать корпоративы, благотворительные ужины или торжественные вечера. Чтобы всегда выглядеть на высоте, стоит продумать свой праздничный образ. Вы можете выбрать лишь одно платье, в котором встретите Новый год 2023, а затем будете выходить в свет в другое время года.
Платье – праздничный и нарядный вариант, который идеален для праздничных событий. В тренде не только пайетки и блеск, можно выбрать изысканный шелк или атлас или же отдать предпочтение тонкому трикотажу, пишет popsugar.
Когда вы не уверены, какой дресс-код или атмосфера будет на вечеринке, наличие вневременного и элегантного вечернего платья в вашем распоряжении может помочь устранить необходимость в панических покупках и послужит инвестиционной частью вашего гардероба на долгие годы. Лучшие вечерние платья бывают разных фасонов и длин: от роскошных платьев в пол до бюджетных вечерних платьев. Можно выбрать однотонный оттенок, который подчеркнет цвет кожи, или же нарядиться в принт.
Праздничная мода не ограничивает нас в выборе тканей. Присмотритесь к шифону или шелку. Более практичный вариантом будет фасон а-ля платье-водолазка.
Если же вам есть куда носить роскошные образы, то в новогодние праздники можно позволить себе выглядеть как принцесса, а то и королева. Выбирайте как лаконичные, но яркие силуэты, так и блестящие фактуры.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе образа на Новый год 2023 нужно помнить не только о модных тенденциях. Важно не выбрать платье, которое вас состарит.