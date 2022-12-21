Самый "острый" тренд этой зимы: топ-7 стильных моделей дубленок (фото)

Одна из этих моделей обязательно должна быть в вашем гардеробе

Дубленка — это один из самых стильных и актуальных трендов верхней одежды этого зимнего сезона. При чем в моде дубленки как натуральные, так и искусственные, разной длины и расцветки, что не может не радовать, ведь это значит, что благодаря большому выбору каждая модница сможет найти что-то "свое".

Стилист Майя Моржаретто в своем модном блоге в Инстаграм поделилась подборкой из семи самых стильных вариантов теплых дубленок. Стоит отметить, что выбор достаточно велик.

Топ-7 модных дубленок на зиму 2022/2023

Классическая — дубленки прямого кроя до середины бедра или по колено. Может быть карамельно-коричневого, кофейного или бежевого цвета, иметь контрастный воротник, отвороты и накладные карманы. Такая дубленка долгожитель в вашем гардеробе, так как она долго не выйдет из моды.

Макси — модная длина верхних изделий в этом сезоне – удлиненная вплоть до макси. Это касается не только дубленок, но и пальто и шуб. Изделия такой длины смотрятся шикарно и дорого.

Авиатор — ретро куртка, предназначенная для военных летчиков – авиаторов начала XX века, с некоторыми изменениями, перекочевала сначала в мужские, позже, в женские гардеробы. Она в моде уже не первый сезон и претендует остаться там базой. Носите такую куртку не только с джинсами и трикотажными брюками, но и на контрасте с юбками и модельными сапогами на каблуке.

Укороченная — такая модель, скорее, поможет создать яркий, модный образ этой зимой, нежели согреть. Также красиво смотрится не только в спортивных образах с джинсами, но и с юбками и поверх платья.

Оверсайз — силуэт оверсайз в моде уже много сезонов и не собирается пока нас покидать, наоборот, сейчас он становится гипертрофированным. Такая верхняя одежда удобна и под нее можно надеть объемные свитера и жакеты.

Белая — дубленка в белом цвете всегда выглядит элегантно и женственно. В такой верхней одежде любой повседневный образ будет выглядеть нарядно.

Цветные — цвет всегда спасет нас от зимней депрессии и зарядит энергией. В моде как яркие цвета дубленок (синие, зеленые, красные), так и пастельные.

Фантазийная — экстравагантные модели, фантазии на тему дубленки — острый тренд нового сезона. Например, с блеском, асимметричные, с цветным мехом или сшитые из нестандартных материалов. С такими дубленками получаются ультрамодные образы в духе street style.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пуховики в моде в этом сезоне. А также мы писали, как выбрать трендовый шарф к зимнему образу.