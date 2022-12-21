Укр

В каких цветах встречать год Кролика: подборка стильных нарядов на Новый год (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что надеть на Новый год 2023 Новость обновлена 21 декабря 2022, 12:35
Что надеть на Новый год 2023. Фото pexels.com

В этом году цветовая палитра очень разнообразна

Новый год — это очень "нарядный" праздник, ведь все вокруг украшено разноцветными шарами и гирляндами, поэтому в такой день тоже хочется выглядеть соответствующе. Мы уже писали о фасонах и моделях платьев, в которых стильно встречать Новый год 2023, а теперь хотим рассказать о цветовой палитре, которой желательно придерживаться. Если вы конечно не хотите обидеть хозяина года — Черного Кролика.

Советами по выбору наряда на новогодние праздники поделилась стилист под ником niyara_style в своем модном блоге в Инстаграм. Эксперт рассказала, на какие цвета и оттенки нужно обратить свое внимание, а также отметила, что в новогоднем наряде ни в коем случае не должно быть натурального меха.

В каких цветах встречать год Кролика:

  • Черный или синий.
  • Цвета, приближенные к натуральным природным оттенкам, среди которых: песочный, зеленый и т. д.
  • Насыщенные цвета – терракотовый, горчичный и т. д.
  • Мягкие полутона – пудровый, лиловый или серый.

"Также на праздник 2023 можно надеть платье из пайеток или костюм из блестящих тканей. Но символ года не любит слишком пафосные наряды – ему по душе простые и лаконичные образы" — добавила стилист.

Помимо этого, модный эксперт также поделилась подборкой стильных вариантов нарядов на Новый год. Из самого актуального: платья с вырезами, с перьями, с акцентом на плечах, в длине макси, варианты из бархата и многое другое.

Что надеть на Новый год 2023
Что надеть на Новый год 2023
Что надеть на Новый год 2023
Что надеть на Новый год 2023
Что надеть на Новый год 2023
Что надеть на Новый год 2023
Что надеть на Новый год 2023
Что надеть на Новый год 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе образа на Новый год 2023 нужно помнить не только о модных тенденциях. Важно не выбрать платье, которое вас состарит.

Теги:
#Мода #Женская мода #Новый год #Наряд