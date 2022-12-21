В каких цветах встречать год Кролика: подборка стильных нарядов на Новый год (фото)

В этом году цветовая палитра очень разнообразна

Новый год — это очень "нарядный" праздник, ведь все вокруг украшено разноцветными шарами и гирляндами, поэтому в такой день тоже хочется выглядеть соответствующе. Мы уже писали о фасонах и моделях платьев, в которых стильно встречать Новый год 2023, а теперь хотим рассказать о цветовой палитре, которой желательно придерживаться. Если вы конечно не хотите обидеть хозяина года — Черного Кролика.

Советами по выбору наряда на новогодние праздники поделилась стилист под ником niyara_style в своем модном блоге в Инстаграм. Эксперт рассказала, на какие цвета и оттенки нужно обратить свое внимание, а также отметила, что в новогоднем наряде ни в коем случае не должно быть натурального меха.

В каких цветах встречать год Кролика:

Черный или синий.

Цвета, приближенные к натуральным природным оттенкам, среди которых: песочный, зеленый и т. д.

Насыщенные цвета – терракотовый, горчичный и т. д.

Мягкие полутона – пудровый, лиловый или серый.

"Также на праздник 2023 можно надеть платье из пайеток или костюм из блестящих тканей. Но символ года не любит слишком пафосные наряды – ему по душе простые и лаконичные образы" — добавила стилист.

Помимо этого, модный эксперт также поделилась подборкой стильных вариантов нарядов на Новый год. Из самого актуального: платья с вырезами, с перьями, с акцентом на плечах, в длине макси, варианты из бархата и многое другое.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе образа на Новый год 2023 нужно помнить не только о модных тенденциях. Важно не выбрать платье, которое вас состарит.