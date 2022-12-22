В чем встретить Новый год-2023: четыре главных цвета, которые задобрят Кролика (фото)

Эти цвета обеспечат поддержку символа года в последующие 12 месяцев

Празднуем Новый год в цвете, который прописан в Китайском календаре. Выбирая праздничное платье, учитывайте предпочтения Водяного Кролика.

Персональный стилист Майя Кривобокова рассказала, что красный, розовый, фиолетовый и синий — цвета года Кролика и носят звание счастливых цветов. Поэтому смело покупайте наряды или аксессуары в этой цветовой гамме, украшайте елку или вносите элементы этих цветов в общую картину красок.

Синий

Фиолетовый

Розовый

Красный

Если не хотите разозлить символ 2023 года — Водяного Кролика, нужно знать, в каких украшениях нельзя встречать этот Новый год.

Отметим, что о новогоднем наряде нужно позаботиться уже сейчас. Ранее была представлена подборка стильных, новогодних образов на разный бюджет и на любой вкус.

Также ранее "Телеграф" писал, какие брюки особенны актуальны для праздничных образов. Их можно с уверенностью назвать нарядными.