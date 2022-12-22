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В чем встретить Новый год-2023: четыре главных цвета, которые задобрят Кролика (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Названы главные цвета 2023 года Новость обновлена 22 декабря 2022, 13:41
Названы главные цвета 2023 года. Фото freepik.com

Эти цвета обеспечат поддержку символа года в последующие 12 месяцев

Празднуем Новый год в цвете, который прописан в Китайском календаре. Выбирая праздничное платье, учитывайте предпочтения Водяного Кролика.

Персональный стилист Майя Кривобокова рассказала, что красный, розовый, фиолетовый и синий — цвета года Кролика и носят звание счастливых цветов. Поэтому смело покупайте наряды или аксессуары в этой цветовой гамме, украшайте елку или вносите элементы этих цветов в общую картину красок.

Синий

синие платья

Фиолетовый

фиолетовое платье

Розовый

розовое платье

Красный

красное платье

Если не хотите разозлить символ 2023 года — Водяного Кролика, нужно знать, в каких украшениях нельзя встречать этот Новый год.

Отметим, что о новогоднем наряде нужно позаботиться уже сейчас. Ранее была представлена подборка стильных, новогодних образов на разный бюджет и на любой вкус.

Также ранее "Телеграф" писал, какие брюки особенны актуальны для праздничных образов. Их можно с уверенностью назвать нарядными.

Теги:
#Мода #Новый год #Оттенки #Цвета #Тренды