В чем встретить Новый год-2023: четыре главных цвета, которые задобрят Кролика (фото)
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Эти цвета обеспечат поддержку символа года в последующие 12 месяцев
Празднуем Новый год в цвете, который прописан в Китайском календаре. Выбирая праздничное платье, учитывайте предпочтения Водяного Кролика.
Персональный стилист Майя Кривобокова рассказала, что красный, розовый, фиолетовый и синий — цвета года Кролика и носят звание счастливых цветов. Поэтому смело покупайте наряды или аксессуары в этой цветовой гамме, украшайте елку или вносите элементы этих цветов в общую картину красок.
Синий
Фиолетовый
Розовый
Красный
Если не хотите разозлить символ 2023 года — Водяного Кролика, нужно знать, в каких украшениях нельзя встречать этот Новый год.
Отметим, что о новогоднем наряде нужно позаботиться уже сейчас. Ранее была представлена подборка стильных, новогодних образов на разный бюджет и на любой вкус.
Также ранее "Телеграф" писал, какие брюки особенны актуальны для праздничных образов. Их можно с уверенностью назвать нарядными.