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Забудьте про снуды и шапки с помпоном: зимние вещи, от которых веет безвкусицей (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Антитренды зимы 2023 Новость обновлена 23 декабря 2022, 08:12
Антитренды зимы 2023. Фото pexels.com

В таких нарядах вы будете выглядеть старомодно

Мода не стоит на месте, и это "правило" не стоит забывать, отправляясь на шопинг. Поэтому, если в ваших планах есть поход по магазинах в поисках зимнего гардероба, вам просто необходимо ознакомиться с главными антитрендами зимы 2023, чтобы не купить те вещи, которые уже устарели.

Стилист Татьяна Холодова на своей странице в Инстаграм, где она ведет свой модный блог, назвала топ-4 предмета зимней "амуниции", которые не должны быть в вашем гардеробе. Если же они у вас уже есть, спрячьте их подальше в шкаф, поскольку мода циклична, вполне возможно, что они еще пригодятся, но позже.

Устаревшие зимние вещи 2023:

  • Капюшон с мехом
Антитренды зимы 2023 - Капюшон с мехом
  • Объемный снуд
Антитренды зимы 2023 - Объемный снуд
  • Высокие угги
Антитренды зимы 2023 - Высокие угги
  • Шапки с меховым помпоном
Антитренды зимы 2023 - Шапки с меховым помпоном

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи должны быть в зимнем гардеробе у модниц в этом сезоне. А также мы писали, какая обувь в моде зимой 2022-2023 и как выбрать стильную и многофункциональную пару.

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#Мода #Женская мода #Зима #Антитренды