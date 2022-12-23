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Маникюр тоже может омолаживать: цвет лака, который сделает ваши руки красивее (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Модный маникюр 2023 Новость обновлена 23 декабря 2022, 12:26
Модный маникюр 2023. Фото pexels.com

Если вы хотите освежить свои ручки — стоит обратить внимание именно на эти цвета и оттенки в маникюре

Возраст — это очень хитрая штука, которой в принципе можно легко управлять, если конечно знать как. К примеру, убрать себе несколько лет можно с помощью правильно подобранного гардероба, или макияжа. Также anti-age эффектом наделен и маникюр, а точнее некоторые оттенки лака, о которых мы и расскажем далее.

Стилисты отмечают, что не стоит сметать с "омолаживающих" счетов и маникюр, пишет Ukr.Media. Все потому, что правильно подобранный цвет ногтей, может сделать ваши руки намного свежее и красивее, тем самым отминусовав несколько лет из вашего паспорта.

Цвета маникюра с "омолаживающим" эффектом

  • Оттенки красного — это омолаживающий, теплый и энергичный цвет.
Красный маникюр
Красный маникюр
Красный маникюр
  • Апельсиновые оттенки — оттенки оранжевого и кораллового цветов всегда смягчают цвет кожи и не привлекают внимания к изъянам. Такие цвета также придают коже рук здоровый и отдохнувший вид.
Оранжевый маникюр
Апельсиновый маникюр
Коралловый маникюр
  • Нюаж — бежевые, ванильные и персиковые оттенки считаются одними из самых простых и "рабочих".
Нюдовый маникюр
Бежевый маникюр
Персиковый маникюр
  • Мятный и бирюзовый — оттенки, которые дарят ощущение свежести и прохлады.
Мятный матовый маникюр
Мятный маникюр
Бирюзовый маникюр

Раньше мы рассказывали о маникюре, который всегда выглядит богато – в этой подборке вы точно найдете что-то себе по вкусу!

Теги:
#Мода #Маникюр #Лак