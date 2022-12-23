Маникюр тоже может омолаживать: цвет лака, который сделает ваши руки красивее (фото)

Если вы хотите освежить свои ручки — стоит обратить внимание именно на эти цвета и оттенки в маникюре

Возраст — это очень хитрая штука, которой в принципе можно легко управлять, если конечно знать как. К примеру, убрать себе несколько лет можно с помощью правильно подобранного гардероба, или макияжа. Также anti-age эффектом наделен и маникюр, а точнее некоторые оттенки лака, о которых мы и расскажем далее.

Стилисты отмечают, что не стоит сметать с "омолаживающих" счетов и маникюр, пишет Ukr.Media. Все потому, что правильно подобранный цвет ногтей, может сделать ваши руки намного свежее и красивее, тем самым отминусовав несколько лет из вашего паспорта.

Цвета маникюра с "омолаживающим" эффектом

Оттенки красного — это омолаживающий, теплый и энергичный цвет.

Апельсиновые оттенки — оттенки оранжевого и кораллового цветов всегда смягчают цвет кожи и не привлекают внимания к изъянам. Такие цвета также придают коже рук здоровый и отдохнувший вид.

Нюаж — бежевые, ванильные и персиковые оттенки считаются одними из самых простых и "рабочих".

Мятный и бирюзовый — оттенки, которые дарят ощущение свежести и прохлады.

Раньше мы рассказывали о маникюре, который всегда выглядит богато – в этой подборке вы точно найдете что-то себе по вкусу!