Украшения с вау-эффектом: чем "разбавить" новогодний наряд, чтобы выглядеть блестяще (видео)

Эти "детали" способны сделать стильным даже самый простой лук

"Лучшие друзья девушек на Новый год — это аксессуары" — каждая модница должна выучить эту фразу на зубок, ведь с различными украшениями даже самых простой наряд может стать намного наряднее и красивее. Отметим, что также не стоит забывать, что есть украшения, в которых лучше не встречать этот Новый год, ведь они не нравится символу 2023 года — Водяному Кролику.

Стилист underapplestyle в своем модном блоге в Инстаграм поделилась списком из семи украшений и аксессуаров с вау-эффектом, которые круто украсят ваш образ на праздники. Будьте уверены, ваш образ засияет вместе с этими "фишками".

Модные украшения на Новый год 2023

Бодичейн из страз

Чокеры из металлизированной кожи и страз

Серьги-люстры и заметные каффы

Броши-цветы

Сумочки из бусин, страз, перьев

Перчатки прозрачные и из пайеток

Колготки со стразами

Ранее стилисты рассказали, какие брюки особенны актуальны для праздничных образов. Их можно с уверенностью назвать нарядными.

Также мы писали, что о новогоднем наряде нужно позаботиться уже сейчас. Ранее была представлена подборка стильных, новогодних образов на разный бюджет и на любой вкус.

Напомним, что при выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.