Укр

Украшения с вау-эффектом: чем "разбавить" новогодний наряд, чтобы выглядеть блестяще (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Стильные украшения на Новый год 2023
Стильные украшения на Новый год 2023. Фото pexels.com

Эти "детали" способны сделать стильным даже самый простой лук

"Лучшие друзья девушек на Новый год — это аксессуары" — каждая модница должна выучить эту фразу на зубок, ведь с различными украшениями даже самых простой наряд может стать намного наряднее и красивее. Отметим, что также не стоит забывать, что есть украшения, в которых лучше не встречать этот Новый год, ведь они не нравится символу 2023 года — Водяному Кролику.

Стилист underapplestyle в своем модном блоге в Инстаграм поделилась списком из семи украшений и аксессуаров с вау-эффектом, которые круто украсят ваш образ на праздники. Будьте уверены, ваш образ засияет вместе с этими "фишками".

Модные украшения на Новый год 2023

  • Бодичейн из страз
  • Чокеры из металлизированной кожи и страз
  • Серьги-люстры и заметные каффы
  • Броши-цветы
  • Сумочки из бусин, страз, перьев
  • Перчатки прозрачные и из пайеток
  • Колготки со стразами

Ранее стилисты рассказали, какие брюки особенны актуальны для праздничных образов. Их можно с уверенностью назвать нарядными.

Также мы писали, что о новогоднем наряде нужно позаботиться уже сейчас. Ранее была представлена подборка стильных, новогодних образов на разный бюджет и на любой вкус.

Напомним, что при выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.

Теги:
#Мода #Женская мода #Украшения #Новый год