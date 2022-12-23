Украшения с вау-эффектом: чем "разбавить" новогодний наряд, чтобы выглядеть блестяще (видео)
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Эти "детали" способны сделать стильным даже самый простой лук
"Лучшие друзья девушек на Новый год — это аксессуары" — каждая модница должна выучить эту фразу на зубок, ведь с различными украшениями даже самых простой наряд может стать намного наряднее и красивее. Отметим, что также не стоит забывать, что есть украшения, в которых лучше не встречать этот Новый год, ведь они не нравится символу 2023 года — Водяному Кролику.
Стилист underapplestyle в своем модном блоге в Инстаграм поделилась списком из семи украшений и аксессуаров с вау-эффектом, которые круто украсят ваш образ на праздники. Будьте уверены, ваш образ засияет вместе с этими "фишками".
Модные украшения на Новый год 2023
- Бодичейн из страз
- Чокеры из металлизированной кожи и страз
- Серьги-люстры и заметные каффы
- Броши-цветы
- Сумочки из бусин, страз, перьев
- Перчатки прозрачные и из пайеток
- Колготки со стразами
Ранее стилисты рассказали, какие брюки особенны актуальны для праздничных образов. Их можно с уверенностью назвать нарядными.
Также мы писали, что о новогоднем наряде нужно позаботиться уже сейчас. Ранее была представлена подборка стильных, новогодних образов на разный бюджет и на любой вкус.
Напомним, что при выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.