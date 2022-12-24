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Топ-5 трендов 2023: без какой одежды не обойтись в следующем году (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Уже известны главные модные новинки наступающего года
Уже известны главные модные новинки наступающего года. Фото Depositphotos

Стилист назвала основные тенденции будущих сезонов

Текущий год подходит к концу, поэтому есть смысл задуматься о тенденциях, которые будут актуальны в 2023 году. Многие модные тренды, появившиеся в 2022 году, хорошо нам знакомы и перейдут в будущие сезоны. Но также дизайнеры порадовали абсолютно новыми идеями.

О главных трендах 2023 года рассказывает стилистка Анна Ивашова в своем модном блоге в Instagram. По ее словам, стоит присмотреться как минимум к пяти фэшн-идеям. Эти тренды смело можно добавлять в свой гардероб.

Итак, в топе трендов 2023 года оказались:

  • Кожанный total look. То есть весь образ состоит из изделий из кожи. Однако носить круглый год кожу (или экозаменитель) невозможно, так как материал не пропускает влагу и воздух.
  • Пайетки — очень актуальны в преддверии новогодних праздников. По словам стилиста, особенно круто будет смотреться платье с пайетками с ботфортами и огромной шубой. Однако стоит помнить, что пайетки полнят.
  • Джинсовый total look. Кожа не всегда уместна, поэтому в более жаркую погоду рекомендуется присмотреть джинсовую рубашку и шорты.
  • Майки-алкоголички — классическая вещь, получившая статус тренда. Этот тренд можно носить буквально со всем: от простых синих джинсов до нарядных юбок с пайетками
  • Джинсы клеш. Сделают фигуру более хрупкой. Особенно хорошо эти джинсы смотрятся с облегающим верхом
Джинсы клеш
Клеш становятся все популярнее
Образы с пайетками
Пайетки - хит не только новогодней моды
Образы с майкой-алкоголичкой
Майка-алкоголичка вошла в пятерку трендов 2023
Образы с кожаной одеждой
Кожа всегда смотрится стильно
Образы с джинсами
Джинсовые монолуки - эффектный тренд

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