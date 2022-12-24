Топ-5 трендов 2023: без какой одежды не обойтись в следующем году (фото)

Стилист назвала основные тенденции будущих сезонов

Текущий год подходит к концу, поэтому есть смысл задуматься о тенденциях, которые будут актуальны в 2023 году. Многие модные тренды, появившиеся в 2022 году, хорошо нам знакомы и перейдут в будущие сезоны. Но также дизайнеры порадовали абсолютно новыми идеями.

О главных трендах 2023 года рассказывает стилистка Анна Ивашова в своем модном блоге в Instagram. По ее словам, стоит присмотреться как минимум к пяти фэшн-идеям. Эти тренды смело можно добавлять в свой гардероб.

Итак, в топе трендов 2023 года оказались:

Кожанный total look. То есть весь образ состоит из изделий из кожи. Однако носить круглый год кожу (или экозаменитель) невозможно, так как материал не пропускает влагу и воздух.

То есть весь образ состоит из изделий из кожи. Однако носить круглый год кожу (или экозаменитель) невозможно, так как материал не пропускает влагу и воздух. Пайетки — очень актуальны в преддверии новогодних праздников. По словам стилиста, особенно круто будет смотреться платье с пайетками с ботфортами и огромной шубой. Однако стоит помнить, что пайетки полнят.

— очень актуальны в преддверии новогодних праздников. По словам стилиста, особенно круто будет смотреться платье с пайетками с ботфортами и огромной шубой. Однако стоит помнить, что пайетки полнят. Джинсовый total look. Кожа не всегда уместна, поэтому в более жаркую погоду рекомендуется присмотреть джинсовую рубашку и шорты.

Кожа не всегда уместна, поэтому в более жаркую погоду рекомендуется присмотреть джинсовую рубашку и шорты. Майки-алкоголички — классическая вещь, получившая статус тренда. Этот тренд можно носить буквально со всем: от простых синих джинсов до нарядных юбок с пайетками

— классическая вещь, получившая статус тренда. Этот тренд можно носить буквально со всем: от простых синих джинсов до нарядных юбок с пайетками Джинсы клеш. Сделают фигуру более хрупкой. Особенно хорошо эти джинсы смотрятся с облегающим верхом

Клеш становятся все популярнее

Пайетки - хит не только новогодней моды

Майка-алкоголичка вошла в пятерку трендов 2023

Кожа всегда смотрится стильно

Джинсовые монолуки - эффектный тренд

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