Увеличивает лицо в два раза и добавляет щеки: ошибки в макияже, которые полнят (фото)

Чтобы лицо не выглядело более полным, следует избегать этих ошибок

Макияж — это "средство", которое может стать как украшением внешности, так и напрочь ее испортить. Стоит помнить, что даже самые стильные приемы подходят не всем девушками, поэтому могут сыграть злую шутку. Сегодня мы хотим поговорить с вами про ошибки в мейк-апе, которые визуально расширяющие лицо.

Как отмечает Ukr.Media, есть как минимум пять самых распространенных ошибок в мейк-апе, которые совершают большинство девушек. Стараются подчеркнуть свои достоинства, а как результат — лицо выглядит более полным, чем является на самом деле. В чем же проблема.

Слишком широкие брови

Естественные и густые брови уже не первый сезон в моде, но не нужно их прорисовывать еще больше, чтобы сделать их еще шире, ведь можно переборщить. Слишком большие брови могут нарушить пропорции лица, и оно будет выглядеть намного больше, чем на самом деле.

Четкий контур глаз

Если вы просто обведете глаз тонкой линией стрелки без растушевки, то это их визуально уменьши. А это в свою очередь увеличит овал лица, и вы будете выглядеть более полной и массивной. А если у вас нависшее веко, то забудьте про очень темные и металлизированные тени.

Неправильный макияж губ

Если ваши губы пышные от природы, не нужно делать их еще больше с помощью макияжа. Таким образом вы еще больше округлите себе лицо. А вот маленькие губы с помощью косметики можно делать немного больше.

Слишком много хайлайтера

Хайлайтер нужно наносить только на выступающие участки лица, чтобы сделать его уже. Если же наносить блеск под глаза, то лицо увеличится. А использование слишком большого количества светоотражающей косметики также является причиной, что лицо выглядит более полным.

Ярко-розовые румяна

Ярко-розовые румяна = юный возраст. Ели вам немного больше, то они будут выглядеть некстати, визуально расширяя лицо. Также не стоит растушевывать румяна в горизонтальном направлении.

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