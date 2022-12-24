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Увеличивает лицо в два раза и добавляет щеки: ошибки в макияже, которые полнят (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Макияж, который делает лицо визуально полнее
Макияж, который делает лицо визуально полнее. Фото pexels.com

Чтобы лицо не выглядело более полным, следует избегать этих ошибок

Макияж — это "средство", которое может стать как украшением внешности, так и напрочь ее испортить. Стоит помнить, что даже самые стильные приемы подходят не всем девушками, поэтому могут сыграть злую шутку. Сегодня мы хотим поговорить с вами про ошибки в мейк-апе, которые визуально расширяющие лицо.

Как отмечает Ukr.Media, есть как минимум пять самых распространенных ошибок в мейк-апе, которые совершают большинство девушек. Стараются подчеркнуть свои достоинства, а как результат — лицо выглядит более полным, чем является на самом деле. В чем же проблема.

Слишком широкие брови

Естественные и густые брови уже не первый сезон в моде, но не нужно их прорисовывать еще больше, чтобы сделать их еще шире, ведь можно переборщить. Слишком большие брови могут нарушить пропорции лица, и оно будет выглядеть намного больше, чем на самом деле.

Макияж, который делает лицо визуально полнее

Четкий контур глаз

Если вы просто обведете глаз тонкой линией стрелки без растушевки, то это их визуально уменьши. А это в свою очередь увеличит овал лица, и вы будете выглядеть более полной и массивной. А если у вас нависшее веко, то забудьте про очень темные и металлизированные тени.

Макияж, который делает лицо визуально полнее

Неправильный макияж губ

Если ваши губы пышные от природы, не нужно делать их еще больше с помощью макияжа. Таким образом вы еще больше округлите себе лицо. А вот маленькие губы с помощью косметики можно делать немного больше.

Макияж, который делает лицо визуально полнее

Слишком много хайлайтера

Хайлайтер нужно наносить только на выступающие участки лица, чтобы сделать его уже. Если же наносить блеск под глаза, то лицо увеличится. А использование слишком большого количества светоотражающей косметики также является причиной, что лицо выглядит более полным.

Макияж, который делает лицо визуально полнее

Ярко-розовые румяна

Ярко-розовые румяна = юный возраст. Ели вам немного больше, то они будут выглядеть некстати, визуально расширяя лицо. Также не стоит растушевывать румяна в горизонтальном направлении.

Макияж, который делает лицо визуально полнее

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#Мода #Женская мода #Макияж