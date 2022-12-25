Отпугнут удачу: в чем лучше не встречать Новый год, чтобы не разозлить символ 2023 года (фото)

От этих вариантов новогоднего образа лучше отказаться

Новый 2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика, и то что это маленький и милый зверек совсем не означает, что его можно злить. Поэтому при подготовке к празднованию Нового года лучше отказать от некоторых вечерних образов.

В этом материале и поговорим о тех новогодних нарядах, которые могут разозлить символа 2023 года — Черного Кролика. Какие образы лучше отложить на другой случай, пишет Ukr.Media.

Белоснежный наряд

Светлый комплект может выглядеть очень празднично и ярко, но в китайской традиции считается, то белый наряд в новогоднюю ночь не принесет удачи.

Сложный крой

Кролик любит простоту во всем, от еды до костюмов. Выбирайте прямые линии и спокойные силуэты.

Перебор с аксессуарами

Отложите многоярусное массивное колье для другого случая и ограничьтесь спокойными аксессуарами и деталями. Идеальные варианты для новогодней ночи: аксессуары из серебра или золота.

Одежда с меховыми деталями

Даже маленькая меховая горжетка или брошь могут отпугнуть кролика, а вместе с ним и удачу на целый год. Кстати, искусственное тоже входит в список запретов.

Добавим, что новогодний образ всегда можно обыграть, причем не только с помощью украшений. Ранее "Телеграф" писал об эффектных деталях, которыми точно захочется украсить свой образ в новогоднюю ночь.