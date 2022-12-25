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Отпугнут удачу: в чем лучше не встречать Новый год, чтобы не разозлить символ 2023 года (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Что нельзя надевать на новогодние праздники Новость обновлена 25 декабря 2022, 08:48
Что нельзя надевать на новогодние праздники. Фото pexels.com

От этих вариантов новогоднего образа лучше отказаться

Новый 2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика, и то что это маленький и милый зверек совсем не означает, что его можно злить. Поэтому при подготовке к празднованию Нового года лучше отказать от некоторых вечерних образов.

В этом материале и поговорим о тех новогодних нарядах, которые могут разозлить символа 2023 года — Черного Кролика. Какие образы лучше отложить на другой случай, пишет Ukr.Media.

Белоснежный наряд

Светлый комплект может выглядеть очень празднично и ярко, но в китайской традиции считается, то белый наряд в новогоднюю ночь не принесет удачи.

Что нельзя надевать на новогодние праздники
Что нельзя надевать на новогодние праздники

Сложный крой

Кролик любит простоту во всем, от еды до костюмов. Выбирайте прямые линии и спокойные силуэты.

Что нельзя надевать на новогодние праздники

Перебор с аксессуарами

Отложите многоярусное массивное колье для другого случая и ограничьтесь спокойными аксессуарами и деталями. Идеальные варианты для новогодней ночи: аксессуары из серебра или золота.

Что нельзя надевать на новогодние праздники

Одежда с меховыми деталями

Даже маленькая меховая горжетка или брошь могут отпугнуть кролика, а вместе с ним и удачу на целый год. Кстати, искусственное тоже входит в список запретов.

Что нельзя надевать на новогодние праздники

Добавим, что новогодний образ всегда можно обыграть, причем не только с помощью украшений. Ранее "Телеграф" писал об эффектных деталях, которыми точно захочется украсить свой образ в новогоднюю ночь.

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#Новый год #Наряд