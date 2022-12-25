Как носить самые трендовые аксессуары, если вам 40+: стильные образы на фото

Стоит подобрать минимальный аксессуарный гардероб, но который будет подходить ко многим вашим комплектам

Если гардероб грустный, то аксессуарная группа, как правило, еще грустнее. Стилисты, по своей работе, нередко видят гардеробы очень бедные по цвету, фактуре и принтам. А про аксессуары ситуация бывает еще печальнее.

"Такой серости и тотальной базовости просто нет, даже если это дамы, которым за…", — отмечает стилист Татьяна Белявина.

Эксперт в области моды на примере интересных блогеров "кому за…" сделала подборку образов по аксессуарным группам. В одном комплекте можно присмотреться не только к той группе, которую выделила стилист. Главное собрать минимальный аксессуарный гардероб, но который будет подходить ко многим вашим комплектам.

Обращайте внимание на то, как составлен комплект и подобраны аксессуары по цвету, принтам, контрастам, фактурам.

Сначала берем 6 ваших комплектов и подбираем к ним обувь, сумки и украшения. Затем проводим ревизию всех аксессуаров на предмет актуальности и сразу же подбираем им замену в интернет-магазинах. Покупать не обязательно, главное научиться правильно выбирать. Разбираемся с:

колготками

носками

ремнями

шапками

шарфами

В конце собираем зимние комплекты, в которых участвует:

верхняя одежда

шапка

шарф

сумка

обувь

перчатки

1. Украшения

2. Платки/палантины

3. Интересные сумки

4. Цветные шарфы

5. Шарфы с принтом

6. Палантины

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