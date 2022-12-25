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Не только пайетки и стразы: топ-7 трендов праздничной моды на Новый год 2023 (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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В праздники каждой хочется выглядеть стильно Новость обновлена 25 декабря 2022, 16:36
В праздники каждой хочется выглядеть стильно. Фото pexels.com

Стилист назвала главные тенденции, которые помогут создать восхитительный праздничный лук

Праздничный сезон уже начался и традиционно в это время появляются определенные тренды рождественско-новогодней моды. Кто-то при выборе наряда прислушивается к советам, как задобрить символ года Кролика, а другие ориентируются на модные тенденции.

Что надеть на Новый год 2023, рассказывает стилистка shebelska в своем блоге в Instagram. Стоит присмотреться как минимум к семи праздничным трендам. Ограничиваться только пайетками и стразами не стоит, есть широкий выбор стильных материалов. Актуальны как платья, так и комбинезоны и костюмы.

Так, при составлении образа на Новый год 2023 обратите внимание на такие семь модных тенденций:

  • Велюр и бархат
  • Платье-страплес
  • Бахрома
  • Перья
  • Платье-жакет
  • Пайетки
  • Стразы
Стильные образы с бахромой
Бахрома сделает образ более дерзким
Стильные образы с пайетками
Пайетки - традиционно в моде во время праздников
Стильные образы с велюром и бархатом
Велюр и бархат - прекрасные материалы для выходов в свет
Стильные образы со стразами
Стразы украсят любой наряд
Платья на Новый год
Эффектные платья для встречи Нового года
Стильные образы с перьями
Перья - еще один вариант разнообразить ваш образ
Платье-жакет
Платье-жакет - очень стильный вариант

Стилистка отмечает, что даже в такое время не стоит отказывать себе в желании хорошо начать 2023 год!

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья идеально подойдут как для праздничных мероприятий, так и для образов в повседневной жизни. А также мы публиковали оригинальные идеи для маникюра на Новый год Кролика.

Теги:
#Мода #Новый год #Тренды