Не только пайетки и стразы: топ-7 трендов праздничной моды на Новый год 2023 (фото)

Стилист назвала главные тенденции, которые помогут создать восхитительный праздничный лук

Праздничный сезон уже начался и традиционно в это время появляются определенные тренды рождественско-новогодней моды. Кто-то при выборе наряда прислушивается к советам, как задобрить символ года Кролика, а другие ориентируются на модные тенденции.

Что надеть на Новый год 2023, рассказывает стилистка shebelska в своем блоге в Instagram. Стоит присмотреться как минимум к семи праздничным трендам. Ограничиваться только пайетками и стразами не стоит, есть широкий выбор стильных материалов. Актуальны как платья, так и комбинезоны и костюмы.

Так, при составлении образа на Новый год 2023 обратите внимание на такие семь модных тенденций:

Велюр и бархат

Платье-страплес

Бахрома

Перья

Платье-жакет

Пайетки

Стразы

Бахрома сделает образ более дерзким

Пайетки - традиционно в моде во время праздников

Велюр и бархат - прекрасные материалы для выходов в свет

Стразы украсят любой наряд

Эффектные платья для встречи Нового года

Перья - еще один вариант разнообразить ваш образ

Платье-жакет - очень стильный вариант

Стилистка отмечает, что даже в такое время не стоит отказывать себе в желании хорошо начать 2023 год!

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья идеально подойдут как для праздничных мероприятий, так и для образов в повседневной жизни. А также мы публиковали оригинальные идеи для маникюра на Новый год Кролика.