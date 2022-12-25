Не только пайетки и стразы: топ-7 трендов праздничной моды на Новый год 2023 (фото)
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Стилист назвала главные тенденции, которые помогут создать восхитительный праздничный лук
Праздничный сезон уже начался и традиционно в это время появляются определенные тренды рождественско-новогодней моды. Кто-то при выборе наряда прислушивается к советам, как задобрить символ года Кролика, а другие ориентируются на модные тенденции.
Что надеть на Новый год 2023, рассказывает стилистка shebelska в своем блоге в Instagram. Стоит присмотреться как минимум к семи праздничным трендам. Ограничиваться только пайетками и стразами не стоит, есть широкий выбор стильных материалов. Актуальны как платья, так и комбинезоны и костюмы.
Так, при составлении образа на Новый год 2023 обратите внимание на такие семь модных тенденций:
- Велюр и бархат
- Платье-страплес
- Бахрома
- Перья
- Платье-жакет
- Пайетки
- Стразы
Стилистка отмечает, что даже в такое время не стоит отказывать себе в желании хорошо начать 2023 год!
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья идеально подойдут как для праздничных мероприятий, так и для образов в повседневной жизни. А также мы публиковали оригинальные идеи для маникюра на Новый год Кролика.