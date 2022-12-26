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Высветленные брови и стрелки-рыбки: топ-7 идей макияжа, которые будут популярны в 2023 году (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Обесцвеченные брови – новый тренд Новость обновлена 26 декабря 2022, 00:48
Обесцвеченные брови – новый тренд. Фото pinterest.com

В моде как яркие тени, так и очень сдержанный натуральный мэйк

Стильный образ состоит не только из актуальных фасонов одежды и грамотно подобранной обуви. Не меньшее значение имеет маникюр, который даже может омолаживать, не говоря о важности макияжа. Правильный мэйк может подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

Тренды на макияж постоянно меняются. Если раньше были актуальными широкие и пушистые брови, то теперь заговорили о совершенно противоположной тенденции. Подробнее о модном макияже в 2023 году рассказывает украинская стилистка Ольга Литвинова в своем блоге в Instagram.

Уже сейчас стоит присмотреться как минимум к семи тенденциям касательно макияжа, которые будут на пике популярности в новому году. Примечательно, что у модниц есть широкий выбор, ведь актуальны как броские тени, так и натуральность при создании мэйка.

Тренды макияжа 2023:

  • Высветленные брови
  • Блеск (на веках, коже, бровях и так далее)
  • Коричневый карандаш для губ
  • Яркие тени
  • Стрелки-рыбки
  • Легкий макияж (почти/полное его отсутствие)
  • Всевозможные стрелки
Модный макияж 2023
Блеск особенно актуален в период новогодних праздников
Макияж с яркими тенями
Яркие тени украсят ваш праздничный образ
Обесцвеченные брови
Вот такие брови теперь в моде
Макияж с яркими стрелками
Необычные стрелки сделают ваш взгляд выразительным
Тренды макияжа 2023
Новомодные тренды макияжа могут понравиться не всем
Натуральный макияж
Натуральность в моде наряду с яркими мэйками

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при создании макияжа важно учитывать не только последние тенденции, а и антитренды. Некоторые модные идеи давно исчерпали себя и только испортят ваше лицо. Более того, неправильный мэйк может даже полнить.

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#Мода #Макияж