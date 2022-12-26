Высветленные брови и стрелки-рыбки: топ-7 идей макияжа, которые будут популярны в 2023 году (фото)

В моде как яркие тени, так и очень сдержанный натуральный мэйк

Стильный образ состоит не только из актуальных фасонов одежды и грамотно подобранной обуви. Не меньшее значение имеет маникюр, который даже может омолаживать, не говоря о важности макияжа. Правильный мэйк может подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

Тренды на макияж постоянно меняются. Если раньше были актуальными широкие и пушистые брови, то теперь заговорили о совершенно противоположной тенденции. Подробнее о модном макияже в 2023 году рассказывает украинская стилистка Ольга Литвинова в своем блоге в Instagram.

Уже сейчас стоит присмотреться как минимум к семи тенденциям касательно макияжа, которые будут на пике популярности в новому году. Примечательно, что у модниц есть широкий выбор, ведь актуальны как броские тени, так и натуральность при создании мэйка.

Тренды макияжа 2023:

Высветленные брови

Блеск (на веках, коже, бровях и так далее)

Коричневый карандаш для губ

Яркие тени

Стрелки-рыбки

Легкий макияж (почти/полное его отсутствие)

Всевозможные стрелки

Блеск особенно актуален в период новогодних праздников

Яркие тени украсят ваш праздничный образ

Вот такие брови теперь в моде

Необычные стрелки сделают ваш взгляд выразительным

Новомодные тренды макияжа могут понравиться не всем

Натуральность в моде наряду с яркими мэйками

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при создании макияжа важно учитывать не только последние тенденции, а и антитренды. Некоторые модные идеи давно исчерпали себя и только испортят ваше лицо. Более того, неправильный мэйк может даже полнить.