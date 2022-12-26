Как выбрать модное платье на Новый год: самые яркие тренды для новогодней ночи (фото)

Модная шпаргалка, которая поможет определиться со стильным луком на праздники

Новый год уже на пороге, и если вы до сих пор не выбрали себе новогодний образ? Непорядок! Скорее знакомьтесь с главными трендами 2023 года, и отправляйтесь на праздничный шопинг. Однако также не забывайте и про антитренды, которые могут напрочь испортить ваш образ.

Стилист Катя Полякова в своем модном блоге в Инстаграм решила поймать сразу всех зайцев и поэтому составила подборку праздничных платьев, разу указав и устаревшие антитренды, базовые вещи, которые всегда актуальны, а также показала самые горячие тренды.

Модный эксперт отметила, что к "базе" она отнесла более или менее спокойные платья, не усыпанные трендами. Они отлично подойдут тем модницам, которые любят лаконичные решения. Что касается же трендов новогодней ночи 2023, то это перья, необычные вырезы, бахрома, полупрозрачность, фатин, рукава-перчатки.

Также стоит быть внимательными и с антирендами. Избегайте гипюра, усыпанных камнями воротников, тонких поясков на обтягивающих платьях, и обязательно обращайте внимание на длину рукавов.

Что надеть на Новый год 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе образа на Новый год 2023 нужно помнить не только о модных тенденциях. Важно не выбрать платье, которое вас состарит.