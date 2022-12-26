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Впишется и в повседневный гардероб, и в вечерние образы: самая трендовая обувь на зиму 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Модная обувь на зиму 2023 Новость обновлена 26 декабря 2022, 12:20
Модная обувь на зиму 2023. Фото pexels.com

Большинство трендов уже давно всем знакомы

В сезоне зима 2023 дизайнеры действительно удивляют, ведь выбор обуви достаточно велик. В трендах и резиновая обувь, и неоновые расцветки, и растительный принт, и даже модели, полностью выполненные из меха.

Стилист под ником lizaprostyle в своем модном блоге в Инстаграм собрала самые интересные вариации классической обуви, которая отлично впишется как в повседневный гардероб, так и подойдет для праздничных аутфитов. Топ-7 трендов зимней обуви на 2023 год — смотрите далее.

Самая трендовая обувь на зиму 2023 года

  • Самым горячим трендом остаются ботинки на грубой подошве.
  • Также различные вариации сапог: ковбойские, с широким голенищем, со сборками (они же "гармошка"), ботфорты.
  • Для самых смелых — платформа в сочетании с каблуком. Не очень практично, но зато эффектно.
  • Также дизайнеры не обделили вниманием модели с меховым декором, которые выглядят действительно по-зимнему и уютно.
  • До сих пор радует глаз: челси, дутые модели и сапоги с тиснением.
Самая трендовая обувь на зиму 2023 года
Самая трендовая обувь на зиму 2023 года
Самая трендовая обувь на зиму 2023 года
Самая трендовая обувь на зиму 2023 года
Самая трендовая обувь на зиму 2023 года
Самая трендовая обувь на зиму 2023 года
Самая трендовая обувь на зиму 2023 года

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный модельер Андре Тан назвал самые стильные сапоги для этой зимы.

Теги:
#Мода #Обувь #Женская мода #Зима #Зимняя обувь