Впишется и в повседневный гардероб, и в вечерние образы: самая трендовая обувь на зиму 2023 (фото)

Большинство трендов уже давно всем знакомы

В сезоне зима 2023 дизайнеры действительно удивляют, ведь выбор обуви достаточно велик. В трендах и резиновая обувь, и неоновые расцветки, и растительный принт, и даже модели, полностью выполненные из меха.

Стилист под ником lizaprostyle в своем модном блоге в Инстаграм собрала самые интересные вариации классической обуви, которая отлично впишется как в повседневный гардероб, так и подойдет для праздничных аутфитов. Топ-7 трендов зимней обуви на 2023 год — смотрите далее.

Самая трендовая обувь на зиму 2023 года

Самым горячим трендом остаются ботинки на грубой подошве.

Также различные вариации сапог: ковбойские, с широким голенищем, со сборками (они же "гармошка"), ботфорты.

Для самых смелых — платформа в сочетании с каблуком. Не очень практично, но зато эффектно.

Также дизайнеры не обделили вниманием модели с меховым декором, которые выглядят действительно по-зимнему и уютно.

До сих пор радует глаз: челси, дутые модели и сапоги с тиснением.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный модельер Андре Тан назвал самые стильные сапоги для этой зимы.