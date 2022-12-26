Не только платье: топ-6 идей для новогоднего образа, чтобы выглядеть безупречно (фото)

Пайетки, металлик, стразы или перья – в этом году много трендов праздничной моды

Стилисты призывают встречать Новый год 2023 красиво и стильно, несмотря на то, что происходит вокруг. Поэтому сделайте праздничный маникюр и выберите яркий наряд для новогодней ночи. Подойдет не только блестящее платье, а и эффектный брючный костюм или элегантный комбинезон.

В этом сезоне можно выделить по меньшей мере шесть трендов новогодней моды, пишет модный блог watchingukraine в Instagram. Актуальными остаются пайетки, стразы, перья и металлик, но также смело надевайте более сдержанные образы с лаконичными акцентами.

Если вы в поисках лука на Новый год 2023, то присмотритесь к таким трендам:

Металлик. Примеряйте платье со сборкой или пикантным декольте, к примеру.

Примеряйте платье со сборкой или пикантным декольте, к примеру. Прозрачные платья, юбки или брюки. Так вы сможете создать восхитительный новогодний образ.

Так вы сможете создать восхитительный новогодний образ. Элегантность. Длинное черное платье подойдет для самых торжественных событий.

Длинное черное платье подойдет для самых торжественных событий. Брючный костюм. Вариант для тех, кто ценит удобство.

Вариант для тех, кто ценит удобство. Длина микро. Если хотите продемонстрировать ноги, то такие образы не оставят вас равнодушной.

Если хотите продемонстрировать ноги, то такие образы не оставят вас равнодушной. Комбинезоны. Отличная альтернатива новогоднему платью.

Металлик - главный тренд сезона

Прозрачность - актуальная тенденция в сезон праздников

Хорошая альтернатива платью

Микро - длина для самых смелых

Платья для особых случаев

Блестящий комбинезон - идеальный образ на Новый год

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими украшениями дополнить праздничный образ, чтобы он получился завершенным. А также мы писали, в каких цветах нужно встречать год Кролика.