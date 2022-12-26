Не только платье: топ-6 идей для новогоднего образа, чтобы выглядеть безупречно (фото)
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Пайетки, металлик, стразы или перья – в этом году много трендов праздничной моды
Стилисты призывают встречать Новый год 2023 красиво и стильно, несмотря на то, что происходит вокруг. Поэтому сделайте праздничный маникюр и выберите яркий наряд для новогодней ночи. Подойдет не только блестящее платье, а и эффектный брючный костюм или элегантный комбинезон.
В этом сезоне можно выделить по меньшей мере шесть трендов новогодней моды, пишет модный блог watchingukraine в Instagram. Актуальными остаются пайетки, стразы, перья и металлик, но также смело надевайте более сдержанные образы с лаконичными акцентами.
Если вы в поисках лука на Новый год 2023, то присмотритесь к таким трендам:
- Металлик. Примеряйте платье со сборкой или пикантным декольте, к примеру.
- Прозрачные платья, юбки или брюки. Так вы сможете создать восхитительный новогодний образ.
- Элегантность. Длинное черное платье подойдет для самых торжественных событий.
- Брючный костюм. Вариант для тех, кто ценит удобство.
- Длина микро. Если хотите продемонстрировать ноги, то такие образы не оставят вас равнодушной.
- Комбинезоны. Отличная альтернатива новогоднему платью.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какими украшениями дополнить праздничный образ, чтобы он получился завершенным. А также мы писали, в каких цветах нужно встречать год Кролика.