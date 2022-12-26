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Не только платье: топ-6 идей для новогоднего образа, чтобы выглядеть безупречно (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Праздничный лук должен быть ярким
Праздничный лук должен быть ярким. Фото pinterest.com

Пайетки, металлик, стразы или перья – в этом году много трендов праздничной моды

Стилисты призывают встречать Новый год 2023 красиво и стильно, несмотря на то, что происходит вокруг. Поэтому сделайте праздничный маникюр и выберите яркий наряд для новогодней ночи. Подойдет не только блестящее платье, а и эффектный брючный костюм или элегантный комбинезон.

В этом сезоне можно выделить по меньшей мере шесть трендов новогодней моды, пишет модный блог watchingukraine в Instagram. Актуальными остаются пайетки, стразы, перья и металлик, но также смело надевайте более сдержанные образы с лаконичными акцентами.

Если вы в поисках лука на Новый год 2023, то присмотритесь к таким трендам:

  • Металлик. Примеряйте платье со сборкой или пикантным декольте, к примеру.
  • Прозрачные платья, юбки или брюки. Так вы сможете создать восхитительный новогодний образ.
  • Элегантность. Длинное черное платье подойдет для самых торжественных событий.
  • Брючный костюм. Вариант для тех, кто ценит удобство.
  • Длина микро. Если хотите продемонстрировать ноги, то такие образы не оставят вас равнодушной.
  • Комбинезоны. Отличная альтернатива новогоднему платью.
Образы в стиле металлик
Металлик - главный тренд сезона
Образы с прозрачными элементами
Прозрачность - актуальная тенденция в сезон праздников
Стильные брючные костюмы на Новый год
Хорошая альтернатива платью
Платья длины микро на Новый год
Микро - длина для самых смелых
Длинные черные платья
Платья для особых случаев
Комбинезоны на Новый год
Блестящий комбинезон - идеальный образ на Новый год

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими украшениями дополнить праздничный образ, чтобы он получился завершенным. А также мы писали, в каких цветах нужно встречать год Кролика.

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#Мода #Новый год