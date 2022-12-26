Макси, деним и не только: топ-7 трендов, которые перейдут из этого года в 2023-й (фото)
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Некоторые модные тенденции не сбавляют, а только набирают обороты
Текущий год подходит к завершению, но это не значит, что последние тренды утратят свою актуальность с 2023 года. Многие модные тенденции, которые полюбились нам в 2022 году, останутся с нами и в следующих сезонах.
В новый год успешно перекочуют как минимум семь трендов, популярных в этом году, пишет стилистка Анна Ивашова в своем модном блоге в Instagram. Так что многая одежда из вашего гардероба не только не устареет, а и останется на пике моды и освежит ваши образы в любое время года.
В перечне трендов, которые мы забираем в 2023 год, оказались:
- Длина мини — останется одним из ведущих трендов в 2023 году. Поэтому лучше не наедать лишнее в период праздников.
- Клеш — такие джинсы хорошо сглаживают излишний объем в районе бёдер.
- Мех — особенно актуальны будут шубы оверсайз.
- Деним — джинсовая одежда всевозможных фасонов и цветов остается актуальной.
- Состаренная и цветная кожа – яркий и стильный тренд.
- Длина макси – идеальный вариант, если вам не нравятся ультракороткие юбки в стиле 00-х.
- Прозрачная одежда — культ голого тела продолжает вдохновлять дизайнеров.
Ранее "Телеграф" рассказывал, о каких трендах 2023 года уже активно говорят стилисты. Узнайте, без какой одежды вам не обойтись в следующем году.