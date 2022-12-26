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Макси, деним и не только: топ-7 трендов, которые перейдут из этого года в 2023-й (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Мех - тренд этого и будущих сезонов Новость обновлена 26 декабря 2022, 21:35
Мех - тренд этого и будущих сезонов. Фото wmj.ru

Некоторые модные тенденции не сбавляют, а только набирают обороты

Текущий год подходит к завершению, но это не значит, что последние тренды утратят свою актуальность с 2023 года. Многие модные тенденции, которые полюбились нам в 2022 году, останутся с нами и в следующих сезонах.

В новый год успешно перекочуют как минимум семь трендов, популярных в этом году, пишет стилистка Анна Ивашова в своем модном блоге в Instagram. Так что многая одежда из вашего гардероба не только не устареет, а и останется на пике моды и освежит ваши образы в любое время года.

В перечне трендов, которые мы забираем в 2023 год, оказались:

  • Длина мини — останется одним из ведущих трендов в 2023 году. Поэтому лучше не наедать лишнее в период праздников.
  • Клеш — такие джинсы хорошо сглаживают излишний объем в районе бёдер.
  • Мех — особенно актуальны будут шубы оверсайз.
  • Деним — джинсовая одежда всевозможных фасонов и цветов остается актуальной.
  • Состаренная и цветная кожа – яркий и стильный тренд.
  • Длина макси – идеальный вариант, если вам не нравятся ультракороткие юбки в стиле 00-х.
  • Прозрачная одежда — культ голого тела продолжает вдохновлять дизайнеров.
Образы с юбкой мини
Мини - модная длина
Джинсы клеш
Клеш - актуальный крой джинсов
Образы с кожаными куртками
Состаренная кожа - интересное решение
Образы с прозрачными вставками
Тренд на прозрачность остается актуальным
Образы с длинной юбкой
Длина макси в топе тенденций
Образы с денимом
Тотал деним лук - стильный прием
Меховые шубы
Меховая шуба оверсайз - супертренд

Ранее "Телеграф" рассказывал, о каких трендах 2023 года уже активно говорят стилисты. Узнайте, без какой одежды вам не обойтись в следующем году.

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#Мода #Тренды