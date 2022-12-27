Как подобрать новогоднее платье под тип фигуры: Андре Тан дал модную шпаргалку (видео)
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Известный модельер раскрыл секреты подбора платья, которое идеально "сядет"
Украинский дизайнер Андре Тан, который ранее рассказал о главных трендах-открытиях 2022 года, озвучил несколько важных советов при составлении образа на Новый год 2023. Многие девушки предпочитают надевать в праздники платья. Важно, чтобы оно подчеркивало достоинства фигуры.
Как пишет на своей странице в Instagram Андре Тан, есть четыре распространенных типа фигуры – "песочные часы", "яблоко", "груша" и "прямоугольник". Для каждого из них есть свои рекомендации при выборе кроя платья.
Так, если объем груди и бедер одинаковый, или разница не более 4 см, а талия значительно меньше, то ваша фигура соответствует типу "песочные часы". В таком случае дизайнер призвал отказаться от мешковатых фасонов и больших подплечников и посоветовал выбирать платья:
- new-look
- "футляр"
- платья-рубашки с акцентом на талии
Для обладательниц небольшой груди, широких бедер и узкой талии, то есть фигуры а-ля "груша", больше всего подойдут:
- Платья кроя А-силуэт
- Платья с юбкой клеш
- Платья-рубашки
- Классические платья "футляр"
Тип фигуры "яблоко", когда примерно одинаков объем талии, груди и бедер, отлично будет смотреться в следующих фасонах:
- Платья с завышенной талией
- Платья прямого кроя
- Платья с запахом
Что касается "прямоугольника", то есть нет ярко выраженной талии, а объем бедер и груди примерно одинаков, то дизайнер рекомендует создать талию визуально. Тогда как от облегающих моделей по всей длине лучше отказаться. Удачная альтернатива:
- Платья new-look
- Платья "трапеция"
- Платья с запахом
Ранее "Телеграф" рассказывал о главных трендах праздничной моды, которые помогут вам составить эффектный образ для новогодней ночи.