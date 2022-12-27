Как подобрать новогоднее платье под тип фигуры: Андре Тан дал модную шпаргалку (видео)

Известный модельер раскрыл секреты подбора платья, которое идеально "сядет"

Украинский дизайнер Андре Тан, который ранее рассказал о главных трендах-открытиях 2022 года, озвучил несколько важных советов при составлении образа на Новый год 2023. Многие девушки предпочитают надевать в праздники платья. Важно, чтобы оно подчеркивало достоинства фигуры.

Как пишет на своей странице в Instagram Андре Тан, есть четыре распространенных типа фигуры – "песочные часы", "яблоко", "груша" и "прямоугольник". Для каждого из них есть свои рекомендации при выборе кроя платья.

Так, если объем груди и бедер одинаковый, или разница не более 4 см, а талия значительно меньше, то ваша фигура соответствует типу "песочные часы". В таком случае дизайнер призвал отказаться от мешковатых фасонов и больших подплечников и посоветовал выбирать платья:

new-look

"футляр"

платья-рубашки с акцентом на талии

Для обладательниц небольшой груди, широких бедер и узкой талии, то есть фигуры а-ля "груша", больше всего подойдут:

Платья кроя А-силуэт

Платья с юбкой клеш

Платья-рубашки

Классические платья "футляр"

Тип фигуры "яблоко", когда примерно одинаков объем талии, груди и бедер, отлично будет смотреться в следующих фасонах:

Платья с завышенной талией

Платья прямого кроя

Платья с запахом

Что касается "прямоугольника", то есть нет ярко выраженной талии, а объем бедер и груди примерно одинаков, то дизайнер рекомендует создать талию визуально. Тогда как от облегающих моделей по всей длине лучше отказаться. Удачная альтернатива:

Платья new-look

Платья "трапеция"

Платья с запахом

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