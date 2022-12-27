Какие брови будут модными в 2023 году: названа самая эффектная форма (фото)

В моду снова возвращается естественность и натуральность

Брови — это важный "атрибут" каждой модницы, поэтому не стоит забывать обращать внимание и на них. Более того, выбранная вами форма бровей может кардинально изменить ваше лицо, при чем как в лучшую, так и в худшую сторону. Мы уже писали о том, что неправильный мэйк может даже полнить, а теперь хотим вам рассказать о самой модной форме бровей, чтобы вы всегда выглядели свежо и стильно.

Итак, в 2023 году на модную арену возвращаются естественные брови, пишет prostoway. Если вам такой вариант кажется скучным, не стоит спешить расстраиваться, ведь с такой формой можно будет сделать много интересного: от фигурной укладки до покрытия бровей глиттером. Главное, чтобы они оставались в меру широкими.

Какие брови будут самыми модными в 2023 году

Первое — больше никаких четких графических форм. Делая коррекцию бровей, не пытайтесь изменить естественную форму до неузнаваемости: брови должны выглядеть аккуратно, но не искусственно. Если вы нарушите правильные пропорции — ваше лицо будет не таким гармоничным, и даже может казаться больше и шире.

Как рассчитать свою идеальную длину бровей?

Проведите прямую линию от середины крыла носа перпендикулярно полу – в этой точке должна начинаться бровь. Чтобы найти высшую точку брови – проведите диагональ от наружного угла носа до середины радужки глаза или чуть дальше за ней. А кончаться брови должны в точке, к которой идет диагональ от наружного угла носа к наружному углу глаза.

Второе — окрашивание должно также быть максимально естественным. Никаких темных, будто нарисованных по трафарету бровей быть не должно. Более того, что они совсем не актуальны, они и пару-тройку лишних лет накинуть могут.

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