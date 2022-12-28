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В чем встречать Новый год, если вы остаетесь дома: эффектные наряды (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Что надеть на "домашний" Новый год Новость обновлена 28 декабря 2022, 12:39
Что надеть на "домашний" Новый год. Фото pexels.com

Дома не обязательно наряжаться в моднейшее платье и каблуки, ведь есть варианты и не хуже

Многие девушки готовятся к празднованию Нового года глобально: подбирают стильный праздничный наряд, учитывая все тренды и антитренды, делают праздничный маникюр, макияж и прическу. Однако есть и те, кто привык, или просто хочет провести праздник более тихо и спокойно. Именно для таких домашних модниц мы и составили эту подборку.

Если вы не планируете принимать гостей, или куда-то идти в новогоднюю ночь, а просто насладится праздником дома, то почем бы просто не надеть красивую пижаму или халатик? Тем более, что стилисты предусмотрели и такие новогодние варианты, пишет prostoway.

Что надеть на Новый год, если отмечаешь дома

И действительно — лучшим выбором для домашнего праздника остается пижама. При чем, это не только комфорт, но и вполне может быть стильный и праздничный наряд, которые совсем не будет уступать коктейльному платью.

Выбирайте модели из шелка и атласа, украшенные перьями и эффектными вышивками. Такой наряд достаточно дополнить парой домашних красивых тапочек и вашими любимыми большими серьгами. Если же образ хочется создать максимально домашним, обратите внимание на пижамы из однотонного хлопка или с классическим принтом в полоску или клетку.

Пижама на Новый год
Пижама на Новый год
Пижама на Новый год
Пижама на Новый год

Еще один классный вариант – это длинный халат. Только не банный махровый, а нарядный и женственный, и из шелка. Они также могут быть украшены необычными принтами, изысканным кружевом и, конечно, перьями.

Халат на Новый год
Халат на Новый год
Халат на Новый год

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими украшениями дополнить праздничный образ, чтобы он получился завершенным. А также мы писали, в каких цветах нужно встречать год Кролика.

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#Мода #Женская мода #Новый год