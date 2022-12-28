В чем встречать Новый год, если вы остаетесь дома: эффектные наряды (фото)

Дома не обязательно наряжаться в моднейшее платье и каблуки, ведь есть варианты и не хуже

Многие девушки готовятся к празднованию Нового года глобально: подбирают стильный праздничный наряд, учитывая все тренды и антитренды, делают праздничный маникюр, макияж и прическу. Однако есть и те, кто привык, или просто хочет провести праздник более тихо и спокойно. Именно для таких домашних модниц мы и составили эту подборку.

Если вы не планируете принимать гостей, или куда-то идти в новогоднюю ночь, а просто насладится праздником дома, то почем бы просто не надеть красивую пижаму или халатик? Тем более, что стилисты предусмотрели и такие новогодние варианты, пишет prostoway.

Что надеть на Новый год, если отмечаешь дома

И действительно — лучшим выбором для домашнего праздника остается пижама. При чем, это не только комфорт, но и вполне может быть стильный и праздничный наряд, которые совсем не будет уступать коктейльному платью.

Выбирайте модели из шелка и атласа, украшенные перьями и эффектными вышивками. Такой наряд достаточно дополнить парой домашних красивых тапочек и вашими любимыми большими серьгами. Если же образ хочется создать максимально домашним, обратите внимание на пижамы из однотонного хлопка или с классическим принтом в полоску или клетку.

Еще один классный вариант – это длинный халат. Только не банный махровый, а нарядный и женственный, и из шелка. Они также могут быть украшены необычными принтами, изысканным кружевом и, конечно, перьями.

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