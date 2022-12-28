Как испортить свой новогодний образ: топ-5 платьев, которые давно вышли из моды (фото)

Есть несколько антитрендов, о которых лучше знать при выборе наряда на новогоднюю ночь

Выбирая образ на Новый год 2023 учитывайте не только особенности вашего типа фигуры, а и обратите внимание на фасоны, которые давно перешли в разряд антитрендов. Платье — идеально решение для праздничного лука, но оно должно быть актуальным и модным. Иначе вы будет выглядеть безвкусно или даже неуместный образ добавит вам несколько лет.

О том, какие платья нельзя надевать в новогоднюю ночь, рассказывает блог о стиле shebelska в Instagram. Стилистка на пяти примерах показала, как выбрать современный крой платья и создать действительно красивый образ на Новый год. Благодаря визуальной шпаргалке можно легко разобраться в антитрендах.

По словам стилистки, есть по меньшей мере пять провальных новогодних платьев, которые уже стоит выбросить из своего шкафа, не говоря уже об их покупке. Так, металлик остается на пике модных тенденций, но огромное значение играет пошив платья. То же касается и популярного в праздничный сезон золотистого цвета: расцветка не спасет, если фасон устарел.

Металлик - тренд, но фасон не менее важен

Образ слева выглядит дешево

А вот модели с блестящей подкладкой и полупрозрачной сеткой сверху давно вышли из моды. Прозрачность сейчас является трендом, но речь не идет о таких себе накидках, которые лишь удешевляют образ.

Разница заметна даже тем, кто не особо разбирается в стиле

Выбирайте качественные ткани

Не стоит выбирать для встречи Нового года и велюровые или бархатные платья неактуальной длины.

Прекрасный цвет можно испортить устаревшим кроем платья

Ранее "Телеграф" рассказывал, что надеть на Новый год 2023, если вы встречаете его в домашней обстановке.