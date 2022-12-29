Укр

Не питоном единым: стилист назвала "острые" тренды принтов 2023 года (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Модные принты, актуальные в 2023 году Новость обновлена 29 декабря 2022, 12:16
Модные принты, актуальные в 2023 году. Фото fatline.com.ua

В моде будет также логомания и цветная зебра. Немало разнообразия!

Названы основные тенденции будущего года в категории "принты". Всё перечисленное относится к "острым" трендам, однако это не значит, что, например, гусиная лапка или шахматная клетка неактуальны.

Они актуальны еще как! Но, как отмечает стилист Екатерина, представленные ниже принты будут затмевать все остальные. Интересно, что разгоняется тема звезд и сердец, причем не только в принтах, но и в украшениях, аппликациях, формах (например, сумки в виде сердца).

Принтованный деним

Принтованный деним

Логомания

Логомания принт

Принт на колготках

Принт на колготках

Питон, особенно total look

Питон, особенно тотал лук

Цветная зебра

Цветная зебра

Звездочки-сердечки

Звездочки-сердечки

Леопардовый принт

Леопардовый принт

Платок или легкий шарф с принтом

Платок или легкий шарф с принтом

Легкие "воздушные" платья с принтом

Легкие воздушные платья с принтом

Ранее стилист рассказала, какие тренды украшений превратят вас в самую стильную даму в новогоднюю ночь.

Теги:
#Мода #Тренды #Принты