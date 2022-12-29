Не питоном единым: стилист назвала "острые" тренды принтов 2023 года (фото)

В моде будет также логомания и цветная зебра. Немало разнообразия!

Названы основные тенденции будущего года в категории "принты". Всё перечисленное относится к "острым" трендам, однако это не значит, что, например, гусиная лапка или шахматная клетка неактуальны.

Они актуальны еще как! Но, как отмечает стилист Екатерина, представленные ниже принты будут затмевать все остальные. Интересно, что разгоняется тема звезд и сердец, причем не только в принтах, но и в украшениях, аппликациях, формах (например, сумки в виде сердца).

Принтованный деним

Логомания

Принт на колготках

Питон, особенно total look

Цветная зебра

Звездочки-сердечки

Леопардовый принт

Платок или легкий шарф с принтом

Легкие "воздушные" платья с принтом

Ранее стилист рассказала, какие тренды украшений превратят вас в самую стильную даму в новогоднюю ночь.