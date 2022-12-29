Не только пайетки и платья: топ-9 новогодних образов, которые сделают вас звездой вечеринки (фото)
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Стилист привела несколько примеров идеальных нарядов для встречи Нового года 2023
Где бы вы не встречали Новый год 2023, всегда лучше выглядеть актуально и стильно. При выборе новогоднего образа обратите внимание не только на пайетки, которые обычно ассоциируются с праздниками. Есть еще немало удачных вариантов, которые сделают вас королевой вечера.
В новогоднюю ночь можно надеть и платье, и стильный топ с брюками, шортами или юбкой. Не бойтесь добавлять яркие акценты, будь то перья или стразы. Топ-9 интересных образов на Новый год 2023 публикует блог о стиле mooneliya в Instagram.
Так, стилистка предложила девять стильных луков, в которых можно встретить Новый год 2023:
- Юбка в пайетках — отличный вариант, который можно вписать и в повседневные луки.
- Брюки или шорты в пайетках — для тех, кто предпочитает удобство.
- Топ в пайетках — всего лишь одна вещь из гардероба способна сделать ваш образ по-настоящему праздничным.
- Платье с перчатками — образ для самых особых торжеств.
- Платье с перьями — яркий декор, идеальный для новогодних встреч.
- Мини-платье — это одна из самых трендовых длин этого сезона.
- Необычный топ или корсет — такая вещь может по-праздничному освежить джинсы или любимые брюки.
- Брючный костюм — в нем вы будете выглядеть просто шикарно.
- Юбка макси, особенно в моде модели из сетки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья уже давно вышли из моды и лишь испортят ваш образ на Новый год 2023.