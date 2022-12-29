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Не только пайетки и платья: топ-9 новогодних образов, которые сделают вас звездой вечеринки (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Праздничный лук должен быть ярким и актуальным Новость обновлена 29 декабря 2022, 19:31
Праздничный лук должен быть ярким и актуальным. Фото pexels.com

Стилист привела несколько примеров идеальных нарядов для встречи Нового года 2023

Где бы вы не встречали Новый год 2023, всегда лучше выглядеть актуально и стильно. При выборе новогоднего образа обратите внимание не только на пайетки, которые обычно ассоциируются с праздниками. Есть еще немало удачных вариантов, которые сделают вас королевой вечера.

В новогоднюю ночь можно надеть и платье, и стильный топ с брюками, шортами или юбкой. Не бойтесь добавлять яркие акценты, будь то перья или стразы. Топ-9 интересных образов на Новый год 2023 публикует блог о стиле mooneliya в Instagram.

Так, стилистка предложила девять стильных луков, в которых можно встретить Новый год 2023:

  • Юбка в пайетках — отличный вариант, который можно вписать и в повседневные луки.
  • Брюки или шорты в пайетках — для тех, кто предпочитает удобство.
  • Топ в пайетках — всего лишь одна вещь из гардероба способна сделать ваш образ по-настоящему праздничным.
  • Платье с перчатками — образ для самых особых торжеств.
  • Платье с перьями — яркий декор, идеальный для новогодних встреч.
  • Мини-платье — это одна из самых трендовых длин этого сезона.
  • Необычный топ или корсет — такая вещь может по-праздничному освежить джинсы или любимые брюки.
  • Брючный костюм — в нем вы будете выглядеть просто шикарно.
  • Юбка макси, особенно в моде модели из сетки.
Образ на Новый год 2023 с брюками и шортами
Удобно и красиво
Образ на Новый год 2023 с топом и корсетом
Эффектные образы
Образ на Новый год 2023 платье с перьями
Перья - праздничный тренд
Образ на Новый год 2023 с брючным костюмом
Брючный костюм - отличная альтернатива платью
Образ на Новый год 2023 с пайетками
Пайетки украсят любой праздничный образ
Образ на Новый год 2023 с топом в пайетках
Один топ преобразит любой образ
Образ на Новый год 2023 с юбкой
Сетка и макси - тренды сезона
Образ на Новый год 2023 с платьем и перчатками
Перчатки - стильный акцент
Образ на Новый год 2023 с платьем мини
Мини чудесно подчеркнет ноги

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья уже давно вышли из моды и лишь испортят ваш образ на Новый год 2023.

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#Мода #Стиль