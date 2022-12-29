Не только пайетки и платья: топ-9 новогодних образов, которые сделают вас звездой вечеринки (фото)

Стилист привела несколько примеров идеальных нарядов для встречи Нового года 2023

Где бы вы не встречали Новый год 2023, всегда лучше выглядеть актуально и стильно. При выборе новогоднего образа обратите внимание не только на пайетки, которые обычно ассоциируются с праздниками. Есть еще немало удачных вариантов, которые сделают вас королевой вечера.

В новогоднюю ночь можно надеть и платье, и стильный топ с брюками, шортами или юбкой. Не бойтесь добавлять яркие акценты, будь то перья или стразы. Топ-9 интересных образов на Новый год 2023 публикует блог о стиле mooneliya в Instagram.

Так, стилистка предложила девять стильных луков, в которых можно встретить Новый год 2023:

Юбка в пайетках — отличный вариант, который можно вписать и в повседневные луки.

Брюки или шорты в пайетках — для тех, кто предпочитает удобство.

Топ в пайетках — всего лишь одна вещь из гардероба способна сделать ваш образ по-настоящему праздничным.

Платье с перчатками — образ для самых особых торжеств.

Платье с перьями — яркий декор, идеальный для новогодних встреч.

Мини-платье — это одна из самых трендовых длин этого сезона.

Необычный топ или корсет — такая вещь может по-праздничному освежить джинсы или любимые брюки.

Брючный костюм — в нем вы будете выглядеть просто шикарно.

Юбка макси, особенно в моде модели из сетки.

Удобно и красиво

Эффектные образы

Перья - праздничный тренд

Брючный костюм - отличная альтернатива платью

Пайетки украсят любой праздничный образ

Один топ преобразит любой образ

Сетка и макси - тренды сезона

Перчатки - стильный акцент

Мини чудесно подчеркнет ноги

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья уже давно вышли из моды и лишь испортят ваш образ на Новый год 2023.