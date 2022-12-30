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Зима — это не утопия: какие сочетания цветов на пике актуальности в холодный сезон 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Цветовые сочетания на зиму 2023 Новость обновлена 30 декабря 2022, 07:56
Цветовые сочетания на зиму 2023. Фото pexels.com

Холодное время года — это отличное время для яркого гардероба

Не стоит забывать, что зима — это не утопия, и носить образы total black или что-то серое и "безликое" вовсе не обязательно. Ведь вокруг так много интересных и невероятных стильных цветов и принтов.

Стилист Мария Шеди в своем блоге в Инстаграм подготовила для своих подписчиц подборку из 8 самых стильных сочетаний цветов. Модный эксперт отметила, что такие варианты подойдут всем: и тем, кто любит нежные, нейтральные цвета (белый, бежевый), и тем, кто зимой предпочитает темные оттенки (коричневый, черный).

"Не бойтесь добавлять яркие элементы — шапки, варежки, косынки, сумки, шарфы, чтобы образы смотрелись эффектнее!" — пишет стилист.

Цветовые сочетания на зиму 2023

  • коричневый и бежевый,
  • чёрный и синий,
  • белый и серый,
  • оранжевый и чёрный,
  • зелёный и розовый,
  • бежевый и серый,
  • красный и серый,
  • пыльно-голубой.
Цветовые сочетания на зиму 2023
Цветовые сочетания на зиму 2023
Цветовые сочетания на зиму 2023
Цветовые сочетания на зиму 2023
Цветовые сочетания на зиму 2023
Цветовые сочетания на зиму 2023
Цветовые сочетания на зиму 2023
Цветовые сочетания на зиму 2023

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Теги:
#Мода #Женская мода #Стиль #Цвета