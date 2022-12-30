Зима — это не утопия: какие сочетания цветов на пике актуальности в холодный сезон 2023 (фото)
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Холодное время года — это отличное время для яркого гардероба
Не стоит забывать, что зима — это не утопия, и носить образы total black или что-то серое и "безликое" вовсе не обязательно. Ведь вокруг так много интересных и невероятных стильных цветов и принтов.
Стилист Мария Шеди в своем блоге в Инстаграм подготовила для своих подписчиц подборку из 8 самых стильных сочетаний цветов. Модный эксперт отметила, что такие варианты подойдут всем: и тем, кто любит нежные, нейтральные цвета (белый, бежевый), и тем, кто зимой предпочитает темные оттенки (коричневый, черный).
"Не бойтесь добавлять яркие элементы — шапки, варежки, косынки, сумки, шарфы, чтобы образы смотрелись эффектнее!" — пишет стилист.
Цветовые сочетания на зиму 2023
- коричневый и бежевый,
- чёрный и синий,
- белый и серый,
- оранжевый и чёрный,
- зелёный и розовый,
- бежевый и серый,
- красный и серый,
- пыльно-голубой.
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