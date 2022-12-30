Чем заменить шапку в зимнем образе: топ-7 стильных вариантов головных уборов (фото)

Не забываем одеваться по погоде

Мода на головные уборы не устает нас удивлять. С ними можно создавать уникальные зимние образы, главное знать как правильно комбинировать аксессуары с другими элементами гардероба.

Стилист Татьяна Белявина подробно рассказала, какие головные уборы сейчас актуальны, и показала модные образы на каждый день.

Шапки-ушанки

Если раньше мы носили подобные шапки исключительно из меха, то сегодня можно и в вязаном исполнении. Можно выбрать фактурную вязку, а можно и более спокойные варианты.

Панамы

Панамы могут быть меховые и из плащевки. На любой цвет и вкус. Однако в ветреную погоду надо выбирать другой вариант.

Бейсболки

Из чисто спортивной вещи бейсболка стала универсальной. А теперь даже и из меха. Но носим в том климате, который позволяет, ну а мех — это как дань моде.

Капор

Эта вещь из девяностых. Но чтобы не было устаревшего впечатления, выбирайте капоры из плащевки, носите с пальто и шубами, чтобы получилась разница фактур. Если капор из трикотажа, то он должен быть максимально лаконичным. Носим в спортивных образах.

Платки

Платки могут быть из гладкого трикотажного полотна, а могут быть из той же плащевки, и даже кожаные и меховые.

Мех

Мех — это тренд, поэтому из него сейчас делают даже то, что и подумать было нельзя.

Шапки бини

Продолжаем носить. Все-таки трикотажные шапки самые теплые и удобные, трудно их променять на что-то другое. Пусть что-то другое будет как дополнительный вариант. Только при покупке смотрите состав, если нет шерсти, то будет продувать сильнее. Холодно в таких вариантах.

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