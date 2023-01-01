"Я маленькая девочка": семь признаков, когда вы перебарщиваете с женственностью в одежде (фото)

Названы признаки взрослящей женственности

Одежда — это штука коварная. А еще коварнее она становится, если переборщить с женственностью или эксплуатировать женственный образ из прошлого века.

Такая женственность, как заявляет стилист Татьяна Белявина, мгновенно добавляет вам 10-15 лет к паспорту и, одновременно, делает из вас "тетку".

Как отличить ту женственность, которая будет взрослить, от той, что будет украшать без последствий? Названы 7 признаков.

ПЕРЕБОРЩИЛИ

Если у вас в одном комплекте много женственных деталей, то образ становится приторным и устаревшим. И оборки, и женственный принт "горох", и юбка расклешенная! Меняем всю эту приторность на элегантные варианты.

Я МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА

"Я в школу не хожу, купите мне сандалики, я замуж выхожу". Вот такой вот стишок вспоминается, если посмотреть на платье слева (фото ниже). А ведь платья очень похожи, но слева получается образ маленькой девочки за счет фонариков, длины и клешения от груди.

ВОЛНООБРАЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Прошло их время, очень они старят. Делаем акцент на рукавах, но по-другому. Самое платье может быть приталенным или нет — это уже без разницы.

БАНТИКИ

Бантик — очень женственный элемент, но пусть на нем не будет акцента. Сравните на фото справа и слева: справа тоже есть бантик, но на общем современном фоне, он не бросается в глаза.

ЦВЕТЫ

Цветочный принт сам по себе супер женственный. Если к нему добавить воланы и оборки, каблуки и кудри, то получится ретро-вариант. А любое ретро, если вы не умеете его стилизовать, добавляет возраст.

ВИТИЕВАТЫЙ ПРИНТ

Сделайте акцент не на таком принте, а на современных элементах — вырез, рукава.

ГИПЮР

Гипюр старит! Пора убрать все платья с таким украшательством. Нет, есть современные варианты из гипюра, но они встречаются крайне редко.

Ранее стилист рассказала, как правильно подбирать аксессуарный гардероб женщинам постарше.