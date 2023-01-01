"Я маленькая девочка": семь признаков, когда вы перебарщиваете с женственностью в одежде (фото)
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Названы признаки взрослящей женственности
Одежда — это штука коварная. А еще коварнее она становится, если переборщить с женственностью или эксплуатировать женственный образ из прошлого века.
Такая женственность, как заявляет стилист Татьяна Белявина, мгновенно добавляет вам 10-15 лет к паспорту и, одновременно, делает из вас "тетку".
Как отличить ту женственность, которая будет взрослить, от той, что будет украшать без последствий? Названы 7 признаков.
ПЕРЕБОРЩИЛИ
Если у вас в одном комплекте много женственных деталей, то образ становится приторным и устаревшим. И оборки, и женственный принт "горох", и юбка расклешенная! Меняем всю эту приторность на элегантные варианты.
Я МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА
"Я в школу не хожу, купите мне сандалики, я замуж выхожу". Вот такой вот стишок вспоминается, если посмотреть на платье слева (фото ниже). А ведь платья очень похожи, но слева получается образ маленькой девочки за счет фонариков, длины и клешения от груди.
ВОЛНООБРАЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Прошло их время, очень они старят. Делаем акцент на рукавах, но по-другому. Самое платье может быть приталенным или нет — это уже без разницы.
БАНТИКИ
Бантик — очень женственный элемент, но пусть на нем не будет акцента. Сравните на фото справа и слева: справа тоже есть бантик, но на общем современном фоне, он не бросается в глаза.
ЦВЕТЫ
Цветочный принт сам по себе супер женственный. Если к нему добавить воланы и оборки, каблуки и кудри, то получится ретро-вариант. А любое ретро, если вы не умеете его стилизовать, добавляет возраст.
ВИТИЕВАТЫЙ ПРИНТ
Сделайте акцент не на таком принте, а на современных элементах — вырез, рукава.
ГИПЮР
Гипюр старит! Пора убрать все платья с таким украшательством. Нет, есть современные варианты из гипюра, но они встречаются крайне редко.
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