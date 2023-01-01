Новая классика: трендовые идеи молочного маникюра, который подойдет всем (фото)

Каждая модница сможет подобрать себе вариант, который ей ближе всего

Маникюр — это уже давно неотъемлемая часть стильного женского образа. Более того, правильно подобранный маникюр может даже омолодить ваши руки, отминусовав вам несколько лет. В этом материале мы хотим рассказать нашим модным читательницам о стильном маникюре, который уже стал новой классикой на ровне с французским — о молочном дизайне ногтей.

Молочный маникюр, несмотря на свою простоту, очень стильный, и что немаловажно универсальный, пишет Ukr.Media. Ненавязчивый молочный дизайн — идеальное решение как для работы, где не должны сильно выделяться ногти, так и для тусовщиц, ведь его можно разбавить разными блестками, стразами и т.д.

Более того, молочный маникюр может быть разной плотности: от почти белого до едва тонированного прозрачного. Также допускаются вариации цвета — это может быть чистое "молоко" или с едва заметной каплей розового, бежевого, голубого и даже серого оттенков.

Стоит отметить, что на руках юной девушки, лучше будет смотреться холодный спектр молочных оттенков: голубые, сероватые варианты, а на руках женщин постарше — молочный с теплым (пудровым, сливочным, кремовым) подтоном.

Стильный молочный маникюр 2023

Раньше мы рассказывали о маникюре, который всегда выглядит богато – в этой подборке вы точно найдете что-то себе по вкусу!