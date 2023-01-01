Укр

Новая классика: трендовые идеи молочного маникюра, который подойдет всем (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тренды молочного маникюра 2023 Новость обновлена 01 января 2023, 12:49
Тренды молочного маникюра 2023. Фото pexels.com

Каждая модница сможет подобрать себе вариант, который ей ближе всего

Маникюр — это уже давно неотъемлемая часть стильного женского образа. Более того, правильно подобранный маникюр может даже омолодить ваши руки, отминусовав вам несколько лет. В этом материале мы хотим рассказать нашим модным читательницам о стильном маникюре, который уже стал новой классикой на ровне с французским — о молочном дизайне ногтей.

Молочный маникюр, несмотря на свою простоту, очень стильный, и что немаловажно универсальный, пишет Ukr.Media. Ненавязчивый молочный дизайн — идеальное решение как для работы, где не должны сильно выделяться ногти, так и для тусовщиц, ведь его можно разбавить разными блестками, стразами и т.д.

Более того, молочный маникюр может быть разной плотности: от почти белого до едва тонированного прозрачного. Также допускаются вариации цвета — это может быть чистое "молоко" или с едва заметной каплей розового, бежевого, голубого и даже серого оттенков.

Стоит отметить, что на руках юной девушки, лучше будет смотреться холодный спектр молочных оттенков: голубые, сероватые варианты, а на руках женщин постарше — молочный с теплым (пудровым, сливочным, кремовым) подтоном.

Стильный молочный маникюр 2023

Стильный молочный маникюр 2023
Стильный молочный маникюр 2023
Стильный молочный маникюр 2023
Стильный молочный маникюр 2023
Стильный молочный маникюр 2023
Стильный молочный маникюр 2023
Стильный молочный маникюр 2023
Стильный молочный маникюр 2023
Стильный молочный маникюр 2023
Стильный молочный маникюр 2023
Стильный молочный маникюр 2023

Раньше мы рассказывали о маникюре, который всегда выглядит богато – в этой подборке вы точно найдете что-то себе по вкусу!

Теги:
#Мода #Маникюр #Женская мода #Модный маникюр