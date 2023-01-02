Что купить в мужском отделе: вещи, которые идеально смотрятся на девушках (фото)

Мужская одежда часто намного лучше сидит на женщинах, чем на парнях

Дизайнеры создают одежду без гендерной принадлежности, и мода отменяет понятие пола. Поэтому в мужском отделе каждая модница может найти, то, что в женском не всегда подходит и классно садится.

Стилист Майя Кривобокова в своем модном блоге в Инстаграм поделиться стильным лайфхаком, которые может немного облегчить жизнь модницам и сократит поиски базовых вещей вне времени. Все, что нужно сделать — это заглянуть в мужской отдел во время шопинга.

Мужские вещи, которые подходят женщинам

Футболка — объемная, правильной длины и без декора. И качество скорее всего будет лучше.

Рубашка — простор для фантазии, на любой вкус, цвет и размер.

Худи — можно использовать, как платье с ботфортами или грубыми ботинками.

Бомбер — выбор в мужском отделе всегда больше, да и классическую модель найти проще.

Жакет — позаимствуй в мужском отделе классный объёмный пиджак, и подчеркни свою хрупкость и изящность.

Джинсовая куртка — базовую классическую куртку вы куда быстрее найдёте в мужского отделе.

Носки — станут главным акцентом и в нашем гардеробе.

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