Что купить в мужском отделе: вещи, которые идеально смотрятся на девушках (фото)
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Мужская одежда часто намного лучше сидит на женщинах, чем на парнях
Дизайнеры создают одежду без гендерной принадлежности, и мода отменяет понятие пола. Поэтому в мужском отделе каждая модница может найти, то, что в женском не всегда подходит и классно садится.
Стилист Майя Кривобокова в своем модном блоге в Инстаграм поделиться стильным лайфхаком, которые может немного облегчить жизнь модницам и сократит поиски базовых вещей вне времени. Все, что нужно сделать — это заглянуть в мужской отдел во время шопинга.
Мужские вещи, которые подходят женщинам
- Футболка — объемная, правильной длины и без декора. И качество скорее всего будет лучше.
- Рубашка — простор для фантазии, на любой вкус, цвет и размер.
- Худи — можно использовать, как платье с ботфортами или грубыми ботинками.
- Бомбер — выбор в мужском отделе всегда больше, да и классическую модель найти проще.
- Жакет — позаимствуй в мужском отделе классный объёмный пиджак, и подчеркни свою хрупкость и изящность.
- Джинсовая куртка — базовую классическую куртку вы куда быстрее найдёте в мужского отделе.
- Носки — станут главным акцентом и в нашем гардеробе.
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