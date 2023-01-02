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Что купить в мужском отделе: вещи, которые идеально смотрятся на девушках (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Из мужского гардероба есть что позаимствовать Новость обновлена 02 января 2023, 08:10
Из мужского гардероба есть что позаимствовать. Фото pexels.com

Мужская одежда часто намного лучше сидит на женщинах, чем на парнях

Дизайнеры создают одежду без гендерной принадлежности, и мода отменяет понятие пола. Поэтому в мужском отделе каждая модница может найти, то, что в женском не всегда подходит и классно садится.

Стилист Майя Кривобокова в своем модном блоге в Инстаграм поделиться стильным лайфхаком, которые может немного облегчить жизнь модницам и сократит поиски базовых вещей вне времени. Все, что нужно сделать — это заглянуть в мужской отдел во время шопинга.

Мужские вещи, которые подходят женщинам

  • Футболка — объемная, правильной длины и без декора. И качество скорее всего будет лучше.
Мужские вещи, которые подходят женщинам
  • Рубашка — простор для фантазии, на любой вкус, цвет и размер.
Мужские вещи, которые подходят женщинам
  • Худи — можно использовать, как платье с ботфортами или грубыми ботинками.
Мужские вещи, которые подходят женщинам
  • Бомбер — выбор в мужском отделе всегда больше, да и классическую модель найти проще.
Мужские вещи, которые подходят женщинам
  • Жакет — позаимствуй в мужском отделе классный объёмный пиджак, и подчеркни свою хрупкость и изящность.
Мужские вещи, которые подходят женщинам
  • Джинсовая куртка — базовую классическую куртку вы куда быстрее найдёте в мужского отделе.
Мужские вещи, которые подходят женщинам
  • Носки — станут главным акцентом и в нашем гардеробе.
Мужские вещи, которые подходят женщинам

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветовые сочетания на пике тенденций зимой 2023 года. А также мы писали, как стильно носить пайетки не только в праздничных образах.

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