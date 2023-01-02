Французский снова на волне: стилист назвала тренды маникюра 2023 года (фото)

В моду также возвращаются длинные ногти с ярким покрытием

Чтобы не менялось в дизайне ногтей, а французский маникюр остается востребованным всегда. В 2023 году этот вариант будет особенно актуальным. А вот самым модным сегодня можно назвать "глазированный" маникюр, который стал трендовым благодаря американской модели Хэйли Бибер.

Надо сказать, что выбор маникюра огромный, отмечает стилист Екатерина в Инстаграме. От минималистичного маникюра без покрытия до ярких длинных ногтей (привет нулевым!). И да, на пике популярности остается "классический" френч.

Какой маникюр в моде 2023 года

"Глазированные" ногти

Френч, в том числе цветной

Минималистичный маникюр, в том числе без покрытия

Металлик

"Золотые" детали

Блестки

"Мрачные" (черный, темно-синий, темно-зеленый) цвета на коротких ногтях

Звезды и сердечки

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие принты в одежде будут в моде в 2023 году. Интересно, что, как и в маникюре, разгоняется тема звезд и сердец.