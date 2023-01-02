Как выглядеть на миллион, не потратив на это кучу денег: лайфхаки от стилиста (фото)

С таким гардеробом дешевые на вид образы вам не будут страшны

Ну кто из нас не хочет выглядеть стильно, дорого и при этом не тратить все, что есть? Не все могут позволить себе дорогие бренды, да и не для всех это является целью.

Такую женщину видно сразу, она всегда ухожена, у неё всегда хороший маникюр и причёска, но выглядит это так, как будто она не старалась. Все мы уверены, что без больших вложений такой женщиной не стать. Однако, это не всегда соответствует действительности.

Не стоит опускать руки, отмечает стилист Майя Кривобокова. Следует с этим попробовать справиться при помощи практичных лайфхаков, доступных всем.

Простая, хорошо сидящая одежда

Белая или голубая рубашка свободного кроя. Добавьте к ней джинсы, брючный костюм, юбку. Дополняйте свитером, жакетом, кардиганом.

Сдержанные цвета

Нейтральные оттенки, такие как белый, черный, серый, молочный, бежевый, будут актуальны всегда, да и сочетаются между собой чудесно.

Качественные ткани

Дешевый трикотаж вытягивается после первой стирки. Кашемировый свитер стоит дорого, но он и прослужит вам при правильном уходе очень долго. Покупка оправдает себя.

Брючный костюм

С ним всегда есть что надеть. Совещание на работе, вечеринка с друзьями или свадьба подруги — будете готовы к любому событию. Плюс, его необязательно носить комплектом.

Сумка и обувь

Стараемся на них не экономить. Хотя бы одна сумочка сегмента "люкс" или "мидл" должна быть. Куплена на распродаже, с помощью байера — это уже не столь важно. То же самое с обувью. Должна быть качественной, в идеальном состоянии.

Аксессуары

Способны кардинально преобразить привычные и простые сеты с джинсами и топами в интересные комплекты. В тренде бижутерия, потому тратить целое состояние совершенно не обязательно.

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