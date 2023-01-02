Как сочетать шарф, шапку и верхнюю одежду, чтобы все выглядело гармонично: важные правила (фото)

Создать стильный зимний образ несложно, если знать некоторые нюансы

В этом сезоне в моде масса роскошных шарфов, симпатичных головных уборов и стильных альтернатив шапке, но не каждая из этих вещей подойдет к вашему пуховику или трендовой дубленке. Чтобы шарф, шапка и верхняя одежда сочетались, нужно помнить о небольших правилах их комбинирования.

О том, как сочетать между собой головной убор, шарф и верхнюю одежду рассказывает блог о моде purpur.stylist в Instagram. Некоторые важные стилистические нюансы помогут вам собрать актуальный зимний образ, в котором будет тепло в любую погоду. Прежде всего, важно помнить об объеме, чтобы тот же шарф не выглядел слишком тонким.

Правила сочетания головного убора, шарфа и верхней одежды зимой-2023:

Удлиненный пуховик и дубленку сочетаем с шапками объемными, с отворотом, средней и крупной вязки, а также кожаными и шерстяными платками (завязанными объемно), балаклавой и капором. Платки — из такого же материала, как и пуховик, утепленные или крупной вязки. Шарфы —длинные, объемные, валяные из шерсти или крупной вязки. Утепленные панамы и кепки тоже будут смотреться гармонично.

сочетаем с шапками объемными, с отворотом, средней и крупной вязки, а также кожаными и шерстяными платками (завязанными объемно), балаклавой и капором. Платки — из такого же материала, как и пуховик, утепленные или крупной вязки. Шарфы —длинные, объемные, валяные из шерсти или крупной вязки. Утепленные панамы и кепки тоже будут смотреться гармонично. Куртка и короткая дубленка "заиграет", если надеть кепку, кожаный платок, берет, а еще шапки бини средней вязки, капоры, балаклавы, утепленные кепки и панамы. Шарф — объемный, можно в длину куртки.

"заиграет", если надеть кепку, кожаный платок, берет, а еще шапки бини средней вязки, капоры, балаклавы, утепленные кепки и панамы. Шарф — объемный, можно в длину куртки. Зимнее пальто. Для фасона с высоким закрытым воротником – объемные шапки и шарфы. Кепки, береты, шляпки с козырьком и их микс с шелковыми платками возможен, если воротник пальто открыт, и вы надеваете свитер с высоким горлом. А вот комбинацию шерстяного платка и берета, а также кепки можно носить и с закрытым воротником пальто.

Теплый жилет. Шарфы — табу. Зато подойдут кепки, береты, картуз, шляпы, а микс с тонким шелковым платком придаст пикантности.

Шарфы — табу. Зато подойдут кепки, береты, картуз, шляпы, а микс с тонким шелковым платком придаст пикантности. Демисезонное пальто. Тонкие шапки, трикотажные и невесомые шарфики. А еще – кепки, береты, картузы и шляпки.

Тонкие шапки, трикотажные и невесомые шарфики. А еще – кепки, береты, картузы и шляпки. Косуха. Кожа сама по себе объемный и плотный материал. Если косуха осенняя, то избегайте очень объемных шарфов и шапок. Если зимняя – с ней будет хорошо почти все, кроме тоненьких трикотажных шарфов и головных уборов.

Кожа сама по себе объемный и плотный материал. Если косуха осенняя, то избегайте очень объемных шарфов и шапок. Если зимняя – с ней будет хорошо почти все, кроме тоненьких трикотажных шарфов и головных уборов. Тренч. Необъемные аксессуары — кепки, шелковые платки, береты, шляпы.

Стильные альтернативы обычной шапке

Объемные шарфы подойдут к плотной и теплой верхней одежде

С дубленкой сочетается и шапка, и панама

Под косуху шарф лучше не надевать

Трендовый головной убор согреет вашу шею

Косынки снова в моде

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