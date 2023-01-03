"Носибельные" тренды-2023: предметы гардероба, которые легко впишутся в ваши образы в этом году (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Металлик не потеряет своей актуальности в новых сезонах
Все мы любим модные тренды, но их так всегда много, что иногда теряешься в них. И вроде бы хочется добавить чего-нибудь свеженького в гардероб, но не решаешься.
Украинский стилист Инна под ником "stylist.inna" в Инстаграме назвала "горячие", "носибельные" тренды, которые будут с нами не один сезон, легко впишутся в любой гардероб, а образы с ними будут интересны.
Экомех
Потому что красиво и без вреда.
Total leather
Берите костюмом – так интереснее, а потом можно носить отдельно.
Корсеты
Сделают фигуру более утонченной, а образ более интересным.
Береты
Это "изюминка" в образе.
Лакированная обувь
Немного сексуальности не помешает.
Животные принты
Это всегда "вкусно".
Маскулинность
По-особому смотрится в сочетании с феминностью.
Длина макси
С одной стороны и тепло, потому что под юбки можно одеть колготки с начесом, ну а верхнюю одежду само собой. А с другой – для нашей зимы не очень практично, зато очень стильно.
Металлик
Носим как в повседневной жизни, так и на корпоративы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие принты в одежде будут актуальными в 2023 году.