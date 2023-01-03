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"Носибельные" тренды-2023: предметы гардероба, которые легко впишутся в ваши образы в этом году (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Какие тренды будут актуальны в 2023 году — они не выйдут из моды Новость обновлена 03 января 2023, 08:28
Какие тренды будут актуальны в 2023 году — они не выйдут из моды. Фото http://zhinochkaok.pp.ua

Металлик не потеряет своей актуальности в новых сезонах

Все мы любим модные тренды, но их так всегда много, что иногда теряешься в них. И вроде бы хочется добавить чего-нибудь свеженького в гардероб, но не решаешься.

Украинский стилист Инна под ником "stylist.inna" в Инстаграме назвала "горячие", "носибельные" тренды, которые будут с нами не один сезон, легко впишутся в любой гардероб, а образы с ними будут интересны.

Экомех

Потому что красиво и без вреда.

Экомех

Total leather

Берите костюмом – так интереснее, а потом можно носить отдельно.

Total leather

Корсеты

Сделают фигуру более утонченной, а образ более интересным.

Корсеты

Береты

Это "изюминка" в образе.

Береты

Лакированная обувь

Немного сексуальности не помешает.

Лакированная обувь

Животные принты

Это всегда "вкусно".

Животные принты в одежде

Маскулинность

По-особому смотрится в сочетании с феминностью.

Маскулинность в одежде

Длина макси

С одной стороны и тепло, потому что под юбки можно одеть колготки с начесом, ну а верхнюю одежду само собой. А с другой – для нашей зимы не очень практично, зато очень стильно.

Длина макси платье юбка

Металлик

Носим как в повседневной жизни, так и на корпоративы.

Металлик одежда

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие принты в одежде будут актуальными в 2023 году.

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#Мода #Тренды