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Сезон будет ярким: самые модные цвета весны и лета 2023 года (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Модные цвета на сезон весна/лето 2023 Новость обновлена 04 января 2023, 08:11
Модные цвета на сезон весна/лето 2023. Фото pexels.com

Обязательно обратите внимание на эти цвета и оттенки

Несмотря на то, что на календаре еще зима, никто не мешает модницам понемногу готовиться к сезону весна-лето 2023. И сегодня мы хотим поговорить цветовой палитре будущего сезона. И не забывайте про главный тон 2023 года — Viva Magenta (18-1750), который в Украине сравнивают с цветом нашего национального блюда — борща.

Стилист e_popova_style в своем модном блоге в Инстаграм отметила, что цвета сезона, как и цвет года определяет институт Pantone. И в 2023 году сезон весна-лета будет ярким. При чем в палитре есть как смелые цвета так и более спокойные, воздушные, романтичные.

В этом сезоне модными будут такие цвета как:

  • насыщенный красный
  • свекольно-фиолетовый
  • насыщенный апельсиновый
  • имперский желтый
  • розовый персик
  • кристальная роза
  • классический зеленый
  • экзотический зеленый
  • голубой многолетник
  • чистый голубой
Модные цвета на сезон весна/лето 2023
Модные цвета на сезон весна/лето 2023
Модные цвета на сезон весна/лето 2023
Модные цвета на сезон весна/лето 2023
Модные цвета на сезон весна/лето 2023

Напомним, цветом 2022 года был голубо-сиреневый тон под названием Veri Peri.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета в топе зимой 2022-2023. Розовый еще остается на пике, но его скоро вытеснит красный. Тогда как праздничный металлик идет наряду с готическим черным.

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