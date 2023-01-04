Сезон будет ярким: самые модные цвета весны и лета 2023 года (фото)

Обязательно обратите внимание на эти цвета и оттенки

Несмотря на то, что на календаре еще зима, никто не мешает модницам понемногу готовиться к сезону весна-лето 2023. И сегодня мы хотим поговорить цветовой палитре будущего сезона. И не забывайте про главный тон 2023 года — Viva Magenta (18-1750), который в Украине сравнивают с цветом нашего национального блюда — борща.

Стилист e_popova_style в своем модном блоге в Инстаграм отметила, что цвета сезона, как и цвет года определяет институт Pantone. И в 2023 году сезон весна-лета будет ярким. При чем в палитре есть как смелые цвета так и более спокойные, воздушные, романтичные.

В этом сезоне модными будут такие цвета как:

насыщенный красный

свекольно-фиолетовый

насыщенный апельсиновый

имперский желтый

розовый персик

кристальная роза

классический зеленый

экзотический зеленый

голубой многолетник

чистый голубой

Напомним, цветом 2022 года был голубо-сиреневый тон под названием Veri Peri.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета в топе зимой 2022-2023. Розовый еще остается на пике, но его скоро вытеснит красный. Тогда как праздничный металлик идет наряду с готическим черным.