Так носить запрещено: аксессуары, убивающие современный образ (фото)

Стилист назвала главные ошибки образов с аксессуарами, которые часто допускают женщины

Если вещи старой закалки, то есть устаревшие, то они тянут назад самый современный образ и топят его, то есть делают из вас "тетку", если аксессуары в комплекте не современные.

Бывает так, что вы услышали, что в моде юбки-макси или кожа в тренде, и почему-то решили, что подобный типа "модный" элемент или вещь спасет образ, и за остальное можно не беспокоиться. Но нет, подчеркивает стилист Татьяна Белявина.

Пример на фото ниже сам по себе не так уж и плох, и прозрачность даже в моде, но его убивают "неправильные" аксессуары. У сумки современные детали, в частности, крепление ручки, а подобные ботильоны не носят с подобными комплектами. И все, аксессуары опустили не самый плохой комплект ниже некуда.

Пробежимся по некоторым ошибкам в аксессуарах, которые очень плохо влияют на ваши комплекты.

СУМКИ

Без них никуда! Но вы так привыкли к определенным моделям, а магазины так поддерживают вашу привязанность, что только сумка способна все испортить! Клатчи в моде другие. Они больше и объемнее. А подобные сумки, как справа, в моде никогда и не были.

ОБУВЬ

Вот, как не надо (фото ниже) сочетать обувь и какую обувь не надо выбирать. Слева сумка сочетается с леггинсами по стилю, но не сочетается с рубашкой. И это вторая проблема при выборе аксессуаров, а не только устаревший дизайн.

ОДИНОКИЙ ЖЕМЧУГ

Жемчуг на пике, но не одиночная нить. Именно так давно устарело и очень добавляет возраст.

СТРАННЫЕ БУСЫ

Бусы надо уметь выбирать. Большинство — антистильного или устаревшего дизайна, поэтому не стоит, если не знаете как. Утонченные украшения тоже не надеваем на трикотаж или поверх рубашки.

ТОНКИЕ РЕМНИ

Даже самый современный образ, как справа на фото, ремень тянет назад. А если это устаревшая вещь, то усиливается "теткин-стайл".

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