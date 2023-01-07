Формулы зимних образов, которые легко создать из собственного гардероба: топ-5 стильных примеров (фото)
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Каждый элемент гардероба можно заменить стильным аналогом
Праздники почти прошли, но два месяца зимы еще впереди. Поэтому забывать об обновлении и улучшении зимнего гардероба еще не время.
Украинский стилист Ната Москаленко рассказала о самых актуальных сочетаниях, которые легко можно создать в рамках собственного гардероба. Ведь формула и состоит в том, что каждую вещь с аутфита можно заменить аналогом.
5 стильных формул образов для зимы
1. Укороченный пуховик + прямая юбка-макси + массивные челси
2. Шуба из овчины/эко шуба + спортивный костюм с джогерами + кроссовки + шапка бинни/бейсболка
3. Винтажная шуба + укороченный кардиган + джинсы + ботильоны на каблуке/ковбойские ботинки
4. Длинная/короткая дубленка + прямые джинсы + угги
5. Юбка-мини + оверзайз верхняя одежда (короткое пальто, дубленка, шуба, пуховик) + сапоги-трубы с каблуками или без
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