Правильная подошва, цвет и детали: как выбрать стильную зимнюю обувь на несколько лет (фото)

Такие модели обуви прослужат вам много сезонов

Зима в самом разгаре, и это повод прикупить себе зимние сапоги. Да, именно так ведь в период зимних распродаж в январе-февраля можно приобрести качественную обувь не за космическую цену, а с приличной скидкой.

Стилист Мари Шеди советует смелее делать вклад в будущее и покупать базовые модели зимней обуви в ближайшие месяцы. А чтобы вы купили такую пару, которая прослужит вам несколько лет, модный эксперт в своем блоге в Инстаграм отметила главные признаки базовой обуви, а также указала на тренды и антитренды разных моделей.

Основные признаки базовой модели:

Классический цвет — чёрный, белый, бежевый, коричневый, синий.

Минималистичность в деталях.

Правильная высота подошвы — не слишком тонкая и не слишком высокая.

Антитренды и тренды зимней обуви 2023

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