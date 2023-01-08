Правильная подошва, цвет и детали: как выбрать стильную зимнюю обувь на несколько лет (фото)
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Такие модели обуви прослужат вам много сезонов
Зима в самом разгаре, и это повод прикупить себе зимние сапоги. Да, именно так ведь в период зимних распродаж в январе-февраля можно приобрести качественную обувь не за космическую цену, а с приличной скидкой.
Стилист Мари Шеди советует смелее делать вклад в будущее и покупать базовые модели зимней обуви в ближайшие месяцы. А чтобы вы купили такую пару, которая прослужит вам несколько лет, модный эксперт в своем блоге в Инстаграм отметила главные признаки базовой обуви, а также указала на тренды и антитренды разных моделей.
Основные признаки базовой модели:
- Классический цвет — чёрный, белый, бежевый, коричневый, синий.
- Минималистичность в деталях.
- Правильная высота подошвы — не слишком тонкая и не слишком высокая.
Антитренды и тренды зимней обуви 2023
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