Кожа и трикотаж сочетаются: как правильно стилизовать материалы в одном образе (фото)

Выбор удачного сочетания материалов в образе - один из основных стилевых приемов

Чем более полярны по настроению и фактуре позиции в вашем образе, тем он интереснее и завершеннее. Это и драматичная кожа с уютным трикотажем, и повседневный хлопок с нарядным "женственным" шелком, и роскошный мех с будничным денимом.

Стилист Екатерина Терещенко привела несколько примеров формул луков с разными материалами. Эксперт в области моды подчеркивает, что даже одинаковые по настроению материалы в одном образе, допустим, хлопок и деним, могут удачно сочетаться, благодаря, например, вкраплению кожаных аксессуаров. То есть полярные материалы — это хоть и важный, но не единственно возможный метод в стайлинге.

Кожа + трикотаж

Костюмная ткань + хлопок + деним

Костюмная ткань + хлопок + кожа

Твид + хлопок + деним

Шелк (сатин, атлас) или пайетки/блестки + деним

Костюмная ткань + трикотаж

Хлопок + пайетки (стразы, перья)

Мех + деним

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