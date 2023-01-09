Укр

Главный тон 2023 года Viva Magenta: как создать стильный макияж с трендовым цветом (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Цвет этого года Viva Magenta
Цвет этого года Viva Magenta. Фото Коллаж "Телеграфа"

Топовый оттенок особенно подойдет девушкам с черными или рыжими волосами

Главным тоном 2023 года стал оттенок Viva Magenta, который традиционно определил Международный исследовательский институт цвета Pantone. Сочный микс малинового и красного оттенков отлично впишется как в повседневный, так и в праздничный макияж.

Как вписать цвет 2023 года в свой макияж, подробнее рассказывает бьютиблогерша nata_niss в Instagram. По ее словам, Viva Magenta сочетает в себе тёплые и холодные тона, имеет очень много оттенков, поэтому его следует смело использовать в макияже для любого типажа.

К примеру, этот насыщенный цвет идеально годится для создания монохромных "смоки айз", мэйка с акцентом на губы или яркими румянами.

Визажистка дала несколько рекомендаций, чтобы Viva Magenta гарантированно подходил именно к вашему макияжу:

  • Если вы брюнетка с любым цветом кожи и глаз – этот цвет и все его оттенки точно ваши; смело используйте его в мэйкапе, но стоит помнить – лучше выбирать один акцент (губы или глаза).
  • Зеленые глаза – замечательный повод сделать мэйк глаз в такой гамме, потому что красное с зеленым находятся в максимальном контрасте и будут давать эффект "горящего глаза".
  • Блондинкам и русым стоит отдавать предпочтение более спокойному терракоту или мягкой сливе, акцент на губы будет более заметным и сексуальным.
  • Рыжие девушки могут экспериментировать с макияжем в трендовом тоне.
Макияж с цветом Viva Magenta
Яркий оттенок украсит губы
Макияж с цветом Viva Magenta
Оттенок идеально гармонирует с темными волосами
Макияж с цветом Viva Magenta
Тон достаточно универсален
Макияж с цветом Viva Magenta
На глазах сочный цвет тоже отлично смотрится
Макияж с цветом Viva Magenta
Пример нежного макияжа с топовым цветом года
Макияж с цветом Viva Magenta
Акцент на губы
Макияж с цветом Viva Magenta
Красивый вечерний макияж

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие образы можно создать с самым модным цветом 2023 года Viva Magenta.

Теги:
#Макияж #цвет года