Главный тон 2023 года Viva Magenta: как создать стильный макияж с трендовым цветом (фото)

Топовый оттенок особенно подойдет девушкам с черными или рыжими волосами

Главным тоном 2023 года стал оттенок Viva Magenta, который традиционно определил Международный исследовательский институт цвета Pantone. Сочный микс малинового и красного оттенков отлично впишется как в повседневный, так и в праздничный макияж.

Как вписать цвет 2023 года в свой макияж, подробнее рассказывает бьютиблогерша nata_niss в Instagram. По ее словам, Viva Magenta сочетает в себе тёплые и холодные тона, имеет очень много оттенков, поэтому его следует смело использовать в макияже для любого типажа.

К примеру, этот насыщенный цвет идеально годится для создания монохромных "смоки айз", мэйка с акцентом на губы или яркими румянами.

Визажистка дала несколько рекомендаций, чтобы Viva Magenta гарантированно подходил именно к вашему макияжу:

Если вы брюнетка с любым цветом кожи и глаз – этот цвет и все его оттенки точно ваши; смело используйте его в мэйкапе, но стоит помнить – лучше выбирать один акцент (губы или глаза).

– этот цвет и все его оттенки точно ваши; смело используйте его в мэйкапе, но стоит помнить – лучше выбирать один акцент (губы или глаза). Зеленые глаза – замечательный повод сделать мэйк глаз в такой гамме, потому что красное с зеленым находятся в максимальном контрасте и будут давать эффект "горящего глаза".

– замечательный повод сделать мэйк глаз в такой гамме, потому что красное с зеленым находятся в максимальном контрасте и будут давать эффект "горящего глаза". Блондинкам и русым стоит отдавать предпочтение более спокойному терракоту или мягкой сливе, акцент на губы будет более заметным и сексуальным.

стоит отдавать предпочтение более спокойному терракоту или мягкой сливе, акцент на губы будет более заметным и сексуальным. Рыжие девушки могут экспериментировать с макияжем в трендовом тоне.

Яркий оттенок украсит губы

Оттенок идеально гармонирует с темными волосами

Тон достаточно универсален

На глазах сочный цвет тоже отлично смотрится

Пример нежного макияжа с топовым цветом года

Акцент на губы

Красивый вечерний макияж

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие образы можно создать с самым модным цветом 2023 года Viva Magenta.