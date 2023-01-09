Главный тон 2023 года Viva Magenta: как создать стильный макияж с трендовым цветом (фото)
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Топовый оттенок особенно подойдет девушкам с черными или рыжими волосами
Главным тоном 2023 года стал оттенок Viva Magenta, который традиционно определил Международный исследовательский институт цвета Pantone. Сочный микс малинового и красного оттенков отлично впишется как в повседневный, так и в праздничный макияж.
Как вписать цвет 2023 года в свой макияж, подробнее рассказывает бьютиблогерша nata_niss в Instagram. По ее словам, Viva Magenta сочетает в себе тёплые и холодные тона, имеет очень много оттенков, поэтому его следует смело использовать в макияже для любого типажа.
К примеру, этот насыщенный цвет идеально годится для создания монохромных "смоки айз", мэйка с акцентом на губы или яркими румянами.
Визажистка дала несколько рекомендаций, чтобы Viva Magenta гарантированно подходил именно к вашему макияжу:
- Если вы брюнетка с любым цветом кожи и глаз – этот цвет и все его оттенки точно ваши; смело используйте его в мэйкапе, но стоит помнить – лучше выбирать один акцент (губы или глаза).
- Зеленые глаза – замечательный повод сделать мэйк глаз в такой гамме, потому что красное с зеленым находятся в максимальном контрасте и будут давать эффект "горящего глаза".
- Блондинкам и русым стоит отдавать предпочтение более спокойному терракоту или мягкой сливе, акцент на губы будет более заметным и сексуальным.
- Рыжие девушки могут экспериментировать с макияжем в трендовом тоне.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие образы можно создать с самым модным цветом 2023 года Viva Magenta.