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В моде не только френч: названы яркие тренды маникюра в 2023 году (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Тренды маникюра в 2023 году
Тренды маникюра в 2023 году. Фото freepik.com

Актуальный готический стиль, а также несколько красочных вида обработки

Бьюти-тенденции не только видоизменяются, но и возвращают тренды из прошлых сезонов. Так, остается актуальной классика — французский маникюр, а также металлик. Пополняют список модного нейл-арта и другие стильные новинки.

В моду вошли хромированные цвета и готический стиль, пишут "Вікна-новини". Рассказываем, какие еще формы и цвета ногтей будут на пике популярности в 2023 году.

Готический стиль

Благодаря бешенной популярности сериала "Венздей" от Netflix многие модницы прониклись особым стилем главной героини. Так что не стоит удивляться этому "темнему" веянию.

черный маникюр
фиолетовый маникюр
зеленый маникюр

Ногти Aura

Этот необычный дизайн будет красоваться на ногтях каждой представительницы прекрасного пола.

голубой маникюр
цветной маникюр

Хромированная обработка

В новом сезоне можно поэкспериментировать с большим количеством цветов, но не только шаблонное золото или серебро.

серебро маникюр

Многослойные текстуры

Тренд на 3D-ногти возвращается! Заиграют новыми цветами в 2023 году пайетки, фигурки, несколько лаков, блестки и рисунки.

синий маникюр
маникюр с жемчугом
маникюр с пайетками блестками

Опалесцентный лак

С этим лаком ваши ногти будут буквально светиться!

белый маникюр

"Голые" ногти

Естественность и натуральность — всегда в тренде.

бесцветный маникюр
бежевый маникюр

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие принты в одежде будут в моде в 2023 году. Интересно, что, как и в маникюре, разгоняется тема звезд и сердец.

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#Мода #Маникюр #Тренды