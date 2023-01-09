В моде не только френч: названы яркие тренды маникюра в 2023 году (фото)

Актуальный готический стиль, а также несколько красочных вида обработки

Бьюти-тенденции не только видоизменяются, но и возвращают тренды из прошлых сезонов. Так, остается актуальной классика — французский маникюр, а также металлик. Пополняют список модного нейл-арта и другие стильные новинки.

В моду вошли хромированные цвета и готический стиль, пишут "Вікна-новини". Рассказываем, какие еще формы и цвета ногтей будут на пике популярности в 2023 году.

Готический стиль

Благодаря бешенной популярности сериала "Венздей" от Netflix многие модницы прониклись особым стилем главной героини. Так что не стоит удивляться этому "темнему" веянию.

Ногти Aura

Этот необычный дизайн будет красоваться на ногтях каждой представительницы прекрасного пола.

Хромированная обработка

В новом сезоне можно поэкспериментировать с большим количеством цветов, но не только шаблонное золото или серебро.

Многослойные текстуры

Тренд на 3D-ногти возвращается! Заиграют новыми цветами в 2023 году пайетки, фигурки, несколько лаков, блестки и рисунки.

Опалесцентный лак

С этим лаком ваши ногти будут буквально светиться!

"Голые" ногти

Естественность и натуральность — всегда в тренде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие принты в одежде будут в моде в 2023 году. Интересно, что, как и в маникюре, разгоняется тема звезд и сердец.