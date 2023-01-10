Не только теплые шапки и уютные шарфы: топ-5 стильных способов утеплиться этой зимой (фото)

В холодную погоду тоже можно выглядеть стильно и модно

В зимнее время года стоит обращать внимание не только на модные фасоны или тренды обуви, а и утеплить свой гардероб. Даже в сильный мороз есть все шансы выглядеть стильно. Одежда и головные уборы могут и согревать, и гарантировать актуальный образ.

Какие вещи стоит добавить в гардероб этой зимой, рассказывает блог о стиле shebelska в Instagram. Если даже в устойчивый минус вам хочется быть красивой, то утепляйтесь стильно. В этом вам помогут теплые головные уборы, уютные шарфы и не только.

Так, стилиста привела пять способов стильно утеплиться этой зимой:

Актуальный головной убор. Речь идет не только об обычной шапке. В моде стильные альтернативы – береты, капоры, балаклавы… А если хотите добавить в образ акцент, наденьте шарф в сочетании с кепкой, к примеру.

Речь идет не только об обычной шапке. В моде стильные альтернативы – береты, капоры, балаклавы… А если хотите добавить в образ акцент, наденьте шарф в сочетании с кепкой, к примеру. Шарф. Типичный атрибут зимнего гардероба. Сегодня в моде длинные, теплые и плотные шарфы.

Типичный атрибут зимнего гардероба. Сегодня в моде длинные, теплые и плотные шарфы. Многослойность – интересная и разнообразная. Этот стилистический прием особенно актуален в холодные сезоны.

– интересная и разнообразная. Этот стилистический прием особенно актуален в холодные сезоны. Рукавицы и перчатки. В тренде зимы-2023 меховые, дутые, вязаные и кожаные изделия.

В тренде зимы-2023 меховые, дутые, вязаные и кожаные изделия. Сумка. Если в поисках зимнего варианта, то присмотритесь к интересным, цветным, меховым или стеганым моделям.

Шарф должен быть в каждом зимнем гардеробе

Не шапкой единой

На любой вкус и цвет

И стильно, и тепло

Руки должны быть в тепле

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит включить в капсулу одежды на холодный период. А также мы писали, какие зимние вещи давно перешли в разряд антитрендов и только испортят ваш внешний вид.