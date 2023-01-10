Акцент на талии и вертикали: шесть стилистически[ приемов, чтобы выглядеть идеально этой зимой (фото)

Стилисты раскрыли секреты создания стильных образов в холодное время года

Зимой хочется утеплить свой гардероб, но при этом выглядеть красиво и со вкусом. В этом помогут несколько удачных стилистических приемов, начиная от монохромности и заканчивая игрой с объемами. Благодаря модным уловкам ваш зимний лук будет актуальным.

О секретах зимнего стайлинга рассказывается в блоге о стиле pumpyourstyle.studio в Instagram. Стилисты признают, что с понижением температуры увеличивается количество нюансов, на которые стоит обращать внимание при формирования зимних аутфитов.

Так, есть как минимум шесть способов создать гармоничный лук зимой-2023.

Во-первых, рекомендуется добавлять вертикали. Это поможет убрать несколько сантиметров в объеме и зрительно удлинить рост. Незастегнутый верхний слой (пальто или куртка) – самый простой способ добавить вертикали в образ, поясняют стилисты. В холодную погоду вместо этого можно надеть длинный ниспадающий шарф или же выбрать верхнюю одежду с рядом пуговиц.

Вертикаль вытянет силуэт

Во-вторых, помните о цветовом единстве. Монохромные сочетания обеспечат гармоничный зимний наряд.

Монохром - находка для зимы

Если же хочется добавить контрастные плечевые и поясные изделия, то внимательно подойдите к выбору обуви в тон низу. Таким образом образ будет менее изрезан горизонталями и будет выглядеть более гармонично, говорится в публикации стилистов.

Цвет обуви имеет значение

А вот поможет придать изящности силуэту верхний слой с выраженной талией.

Все внимание на талию

Стилисты напоминают: при создании зимнего образа не стоит забывать об игре объемов. Есть одно базовое правило: под объемный пуховик или пальто надевают менее объемные поясные изделия. Если верхний слой не слишком объемный – подойдут широкие штаны.

Не все вещи в образе должны быть объемными

Еще одни важный момент — длина брюк в зимних образах. Для палаццо следует брать полную длину, для зауженных моделей — как полную, так и короткую. Стилисты делятся таким лайфхаком: если брюки открывают часть обуви, где расположена лодыжка – это автоматически делает образ более изящным.

От длины брюк многое зависит

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно стилизовать разные материалы в одном образе, к примеру, трикотаж и кожу.