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Украшения, которые будут в трендах в 2023 году: стилист назвала "самые горячие" варианты (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Какие украшения будут в трендах 2023 года — список Новость обновлена 12 января 2023, 08:00
Какие украшения будут в трендах 2023 года — список. Фото ecb.bz

В этом году больше внимания уделяется массивности и многослойности

Сейчас украшения – едва ли не самый важный элемент нашего стиля. Это отражение внутреннего "Я", настроения, посыла этому хаотическому миру. Ими можно не только украшать праздничные образы, но и добавлять или снижать градус стилевого направления.

Персональный стилист под ником watchingukraine в Инстаграме рассказала, что модные инноваторы предлагают модницам в этом сезоне.

Массивные жемчужины

Массивные жемчужины

Каффы на губу

Каффы на губу

Наслоение массивных браслетов

Наслоение массивных браслетов

Сердечка

Сердечки серьги

Геометрические фигуры

Геометрические фигуры

Тропические вайбы

Тропические вайбы

Одежда с украшениями

Одежда с украшениями

Хрустальные бра, топы

Хрустальные бра, топы

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие принты в одежде будут модными в 2023 году. Интересно, что, как и в украшениях, разгоняется тема сердец.

Теги:
#Мода #Украшения #Тренды