Украшения, которые будут в трендах в 2023 году: стилист назвала "самые горячие" варианты (фото)
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В этом году больше внимания уделяется массивности и многослойности
Сейчас украшения – едва ли не самый важный элемент нашего стиля. Это отражение внутреннего "Я", настроения, посыла этому хаотическому миру. Ими можно не только украшать праздничные образы, но и добавлять или снижать градус стилевого направления.
Персональный стилист под ником watchingukraine в Инстаграме рассказала, что модные инноваторы предлагают модницам в этом сезоне.
Массивные жемчужины
Каффы на губу
Наслоение массивных браслетов
Сердечка
Геометрические фигуры
Тропические вайбы
Одежда с украшениями
Хрустальные бра, топы
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие принты в одежде будут модными в 2023 году. Интересно, что, как и в украшениях, разгоняется тема сердец.