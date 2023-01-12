Украшения, которые будут в трендах в 2023 году: стилист назвала "самые горячие" варианты (фото)

В этом году больше внимания уделяется массивности и многослойности

Сейчас украшения – едва ли не самый важный элемент нашего стиля. Это отражение внутреннего "Я", настроения, посыла этому хаотическому миру. Ими можно не только украшать праздничные образы, но и добавлять или снижать градус стилевого направления.

Персональный стилист под ником watchingukraine в Инстаграме рассказала, что модные инноваторы предлагают модницам в этом сезоне.

Массивные жемчужины

Каффы на губу

Наслоение массивных браслетов

Сердечка

Геометрические фигуры

Тропические вайбы

Одежда с украшениями

Хрустальные бра, топы

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие принты в одежде будут модными в 2023 году. Интересно, что, как и в украшениях, разгоняется тема сердец.